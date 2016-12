Mida teha, kui sind püütakse rahaliselt ära kasutada?

Sina oled selle raha teeninud ja säästnud, kirjutab TFBanki Laenukool. Rumalus oleks lasta enda vaev tuulde lihtsalt selle pärast, et seda palub sinu lähedane. Anname sulle siinkohal nõu, kuidas oma rahakott päästa olukorras, kus sinu sissetulekut soovitakse ära kasutada.

Vanemad ja sugulased

Mõnikord vajavad vanemad või sugulased abi põhjendatult, teinekord on aga põhjuseks laristamine. Viimane paneb sind raskesse olukorda. Ühest küljest ei sooviks tänamatu või isekas olla, teisest küljest pead ka enda ja pere vajadustele mõtlema.

Alustuseks väljenda end selgelt, kuidas sa antud olukorda suhtud. Seejärel uuri, kas on mitterahalisi või kaudseid tegevusi, millega saaksid aidata. Vahest saab mõne ostu tagastada, aidata toiduostmise, tööotsinguga vms. Pea meeles, et sa pole kohustatud rahaliselt aitama. Olgu siis tegu vanema või lähedase sugulasega, teise hoolimatus oma raha suhtes ei pea saama sinu kohustuseks. Kui aga otsustad raha anda, siis kindlasti vaata enne enda eelarve üle. Lähtu enda võimalustest, mitte teise vajadustest.

Üldiselt soovitame vältida laenu andmist vastutustundetule pereliikmele. Tihti muutub suhe sellest keerulisemaks. Kindlasti ei tasu ise laenu võtta. Kuna see ei teeni sinu enda vajadusi, oleks tegu tarbetu ja suure riskiga.

Romantilised suhted

Romantilist suhet alustades ei kulu palju aega, et saaksid aimu, kuidas teine pool suhtub rahasse. Kui sinu tüdruk- või poiss-sõber elab üle oma võimete või erinevad tema finantsalased tõekspidamised drastiliselt sinu omadest, siis tasub sellele suhtele kriitilise pilguga otsa vaadata. Esimese asjana suhet katkestada vast ei tasu. Küll aga tasub juba tõsisema suhte puhul alustada dialoogi, millist rolli mängib raha teie edasises suhtes. Raha on faktor, mis jääb teie suhet alati mõjutama. Parem on luua endale teise harjumuste kohta selge pilt, kui hiljem illusioonidest põhjustatud tagajärgi likvideerida.

Majanduslikult vastutustundetu inimesega abielludes või kokku kolides on naiivne arvata, et sul õnnestub teda muuta. Lahendus peitub pigem rahaasjade läbi arutamises ja kompromisside tegemises. Abi võib paluda ka nõustajalt. Raha on emotsionaalne teema, mida saab lahendada ratsionaalselt, kui mõlemad pooled tunnistavad teise erinevaid väärtushinnanguid ning üritavad leida ühisosa.

Üks hea moodus on panustada osa kummagi sissetulekust ühisesse eelarvesse nii, et mõlemale jääks ka teatud finantsvabadus. Kui aga omavahelistest kokkulepetest ei suudeta kinni pidada, tekib usalduskriis ning see viitab juba sügavamatele suhteprobleemidele.

Täiskasvanud lapsed

Mida teha, kui sinu täiskasvanud laps on majanduslikult vastutustundetu? Ta küsib pidevalt raha, ja mitte esmavajaduste rahuldamiseks. Võib-olla ta isegi elab sinu juures ilma, et panustaks kommunaalmaksetesse või toidu ostmisse. Ekstreemsematel juhtudel puudub tal töökoht või kipub ta seda tihti vahetama.

Milline olukord ka poleks, nii enda kui ka tema huvides on aeg haarata ohjad. Oma laps on ikka kõige armsam, kuid õnneks on ta noor ja kohanemisvõimeline. See tähendab, et sa võid rahakraani kinni keerata. Anna talle teada, kunas see juhtub. Pane paika kindlad tingimused, millal talle raha annad, kuid proovi enamasti ikkagi mitterahaliselt abiks olla. Eelarve planeerimine, töö- ja/või elukoha otsingud või muud teemad, kus saad vanema ja targemana abiks olla. Tihti ongi see vajalikuks tõukeks, et sinu täiskasvanud laps hakkaks astuma esimesi samme finantsvabaduse suunas.

Sõbrad ja kolleegid

Suhelda võib erinevate inimestega, olenemata nende sissetulekust ja tarbimisharjumustest. Peamine on aga, et nende eluviis ei mõjutaks sinu finantsotsuseid ega enesehinnangut. Kui sinu tutvuskonnas juhtub olema inimesi, kes ei soostu mujal kui kõige kallimates kohtades aega veetma või kipuvad arvustama sinu säästlikemaid harjumusi, tasub nendega suhtlemist piirata.

Kriitiliselt tasub suhtuda ka erinevatesse ostu- ja investeerimissoovitustesse. Alati vaata enne oma eelarvele otsa. Mitte kellelgil pole õigust dikteerida, mida peaksid tarbima või omama, veel vähem rajama sellele sõprus- või koostöösuhte. Kindlasti tuleks vältida oma finantsseisu puudutavate detailide jagamisest. Sa ei tea iial, kuidas majanduslikult vastutustundetu inimene võib seda enda hüvanguks kasutada.