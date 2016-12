Just need on kõige erilisemad sünnitustavad üle maailma

Jamaica.

Jamaicas on tavaks platsenta ning nabanöör peale lapse sündi maha matta. Sõbrad ning lähedased istutavad selle paiga peale puu, mis hakkab lapsega samaaegselt kasvama ning arenema. Tavaliselt lastakse lapsel endal puu eest hoolt kanda ning õpetatakse talle seeläbi kohusetunnet ja hoolivust.

Holland.

Kolmandik kõikidest Hollandis aset leidvatest sünnitustest on kodusünnitused. Appi kutsutakse tavaliselt ämmaemand, kes naist sünnitamise ajal juhendab ning toetab. Lisaks sellel väldivad need tugevad Hollandi naised sünnitusel tavaliselt ka erinevate valugaigistite kasutamist ning eelistavad täiesti loomulikku sünnitust. Äärmiselt imetlusväärne.

Jaapan.

Värsked emad veedavad lapse esimese elukuu tavaliselt enda vanemate juures, kes abistavad neid uue ilmakodaniku eest hoolitsemisel. Seeläbi saavad ka vanavanemad lapsega sügava sideme luua ning emal on võimalus keskenduda sünnitusest taastumisele.

Ladina-Ameerika.

Ladina-Ameerika riikides on levinud tava, mida kutsutakse karantiiniks. Karantiin kestab kuus nädalat peale sünnitamist ning selle aja jooksul peab värske ema hoiduma teatud toitudest, seksist ning füüsilisest aktiivsusest. Karantiini ajal keskendub ema eelkõige lapse rinnaga toitmisele ning kõiksugu majapidamistööd, nagu söögitegemine ja koristamine, langevad sel perioodil teiste pereliikmete hooleks.

Türgi.

Türgis joovad naised peale lapse ilmaletulekut traditsioonilist sünnitusjärgset Lohusa Şerbeti jooki, mida valmistatakse veest, kaneelist, suhkrust, nelgist ning punasest toiduvärvist. Värsketele emadele serveeritakse seda haiglas kohe peale sünnitust.

Saksamaa

Saksamaal antakse kõikidele emadele väike raamatuke pealkirjaga «Mutterpass», mille ema tulevane ema igale arstivisiidile kaasa võtab. Raseduse kulgedes pannakse sinna olulisem rasedusega seonduv informatsioon kirja ning seeläbi on arstil võimalik end igal visiidil ema tervisliku seisundiga kiiresti ja lihtsalt kurssi viia. Lisaks sellele jääb see tulevikus toredaks mälestusesemeks, mida sirvides on võimalik rasedusaega meenutada.

Nigeeria

Mõndades Nigeeria maapiirkondades on tänini säilinud traditsioon, et vastsündinu esimese vannitamise viivad läbi tema vanavanemad. Seeläbi väljendatakse kogukonna ning lähedaste olulist rolli lapse kasvatamisel. Samuti aitab see emale meeles pidada, et ta ei ole kogu protsessis üksinda ning abi on alati käepärast.

Brasiilia

On üsna levinud tava, et sõbrad ja lähedased teevad emale beebi sündimise puhul kingitusi. Brasiiliale on omane aga hoopis vastupidine traditsioon, mille kohaselt peab värske ema tegema kingitusi talle haiglasse külla tulnud inimestele. Oeh, nagu sünnitus ise ei oleks juba piisavalt kurnav.

Soome

Alates 1930. aastatest on Soome valitsus iga uue ilmakodaniku sünni puhul saatnud emale vastsündinu jaoks mõeldud beebipaki, mis sisaldab endas kõike vajalikku lapse eest hoolitsemiseks, alates riietest ning lõpetades lutipudelitega. Beebitarbed on pandud pehmendustega karpi, mida on vajadusel võimalik ka lapse magamisasemena kasutada.