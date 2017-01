Uue aasta toidutrendid: lilla, kookos, suudlid

Tervitades ja kiites küll taimetoidu trendi ning armastades selle maitsevärve hummusest salatiteni, pelgab Köögi peatoimetaja siiski äärmusi ja tunneb tõrget, kui veganlus muutub kinnisideeks ja välditakse igasugust kokkupuudet loomse köögimaailmaga. «A4-paberilehe suuruses puuris elava kana mune ei osta minagi ning kõigis toidulistes liikumistes, olgu see paleo, vegan või midagi muud, on palju head ja mõistlikku, kuid läbinisti ühe või teise eelistamist ma ei poolda. Pigem toetan tugevat talupojamõistust kõiges, ka toitumises,» lisab ta.

Tagasi algusesse ehk väike ja kohalik ruulib

Back to basics ehk tagasi juurte juurde, võiks iseloomustada üht suurt linnastumise, kiire elutempo, mitmekultuurilisuse ja suurtööstuse vastukaaluks tekkinud tendentsi.

Au sees on kõik ehedad saadused, mis pärit kohalikest väikemajapidamistest, perefirmadest, miks mitte mahetalunikelt. «Mahe on kindlasti kasvav suund. Üldpilt on huvitav ja need on tooted, mida rõõmuga ise alati proovin,» nendib Kaasik. Kaubalavkad ja turud-laadad, kus suuresti vaid siinsete talude kraam, on meilgi popid. Mõelge Kalamatsi ja Andre farmi juustudele, Muhu leivale või Matsimoka lihatööstusele, mille verivorstid või salaami on eriti nõutud kaup.

Veelgi parem, kui kasvatada ja teha midagi ise – eestlastele pole see uudne tegevus, kuid mujal on aiapidamine linnastumise tõttu pigem unustusse vajunud või lihtsalt luksus. See puudutab ka restorane, kel võimaluse korral on vähemalt ürdid ja köögiviljad omast käest võtta, ise tehakse ka moose või vinnutatakse liha. Meil uhkustavad oma aiaga näiteks Pädaste, Vihula ja Põhjaka mõis, kõik kolm pakuvad ka väiketoodangut – Põhjaka astelpajunapsi, pasteeti ja leiba.

Lisaks on Raudnaski sõnul mujal Euroopas tekkinud supermarketid, kus tegutseb oma pisike õllepruulikoda või tehakse kohapeal midagi muud ainulaadset.

Toidu päritolu peetakse igatahes järjest tähtsamaks. Inimesed tahavad aina rohkem teada, kust täpselt nende söök tuleb – seegi on vastureaktsioon anonüümsele suurkaubandusele. Raudnask meenutab toidumessil kohatud Peruu šokolaadivalmistajat, kelle iga tahvli pakendil on kaart, mis näitab istandust, kust kakaooad korjatud. Aga näiteks Coffee People müüb Eestis kindlatest istandustest pärit kohvi, mida kasvatatakse spetsiaalselt neile. «Ma isegi tunnen, et tahaks munakarbil näha seda rõõmsat kana, kes vabalt õuemurul siblib, ja kuulda otse talupidajalt, millega ta kana söödab,» nendib Umami perenaine.

Nutimaailm tungib toitu

Tehnika kiire areng ja äpid ühes sellega kulgevad ka toidumaailmas tõusvas joones. Telefoniga maksmine ja tippimine, kalorite lugemine, veiniäpid, toit-äpiga-koju-teenus – see kõik on tulevik. «Viimast kasutaks meeleldi ise, kui võiks olla kindel, et tellitud roog sellisena, nagu kokk soovib, ka minuni jõuab,» märgib Kaasik. Praegune vahtplastpakend ei avalda talle veel erilist muljet.

Mujal ennustataksegi suurt tulevikku istekohtadeta restoranidele, mis tähendab ainult kööki, kust restoranitasemel toit inimesele koju toimetatakse – restoran nihkub inimesele igas mõttes lähemale.