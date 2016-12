Märgid, mis näitavad, et oled õnnelikus suhtes

Sa tunned end õnnelikuna. See võib tunduda lihtne ja loogiline, kuid tegelikult on väga palju inimesi, kes arvavad, et nende suhtega on kõik korras, kuigi see tegelikkuses nii ei ole. Tihtipeale süüdistatakse enda ebaõnnes kedagi või midagi teist, mistõttu ei osata probleemiga ka tegeleda, vahendab Love Panky. Kui oled aga õnnelikus suhtes, siis sa tõesti lihtsalt tunned end rõõmsamana, sul on vähem negatiivseid mõtteid ning oled suurema osa ajast heas tujus.

Võite ilma mingisuguse probleemita ka mõnda aega lahus olla. Enamik probleemsetes suhetes olevaid paare ei suuda teineteisest ilma kindlalt paika pandud reegliteta lahus olla. Tülid ning solvumised on kerged tekkima. See tuleneb sellest, et inimesed tunnevad end suhtes ebakindlalt ja neil puudub enda partneri vastu usaldus. Kui sa oled aga õnnelikus suhtes, siis võite te rahuliku südamega ka mõnda aega teineteisest eemal olla, ilma et sellest mingisuguseid probleeme tekiks.

Te vaidlete. Jah, teineteisega vaidlemine on tervislik. Vaidlemine aitab teil enda seisukohti kuuldavaks teha. See näitab, et tunnete end suhtes piisavalt mugavalt, et enda mõtteid partnerile ka siis avaldada, kui teie arvamused on erinevad.

Sa tunned end partneriga koos olles turvaliselt. Turvatunne on suhte juures äärmiselt oluline, kuna vastasel juhul ollakse pidevas ärevusseisundis. Pikas perspektiivis võib see hakata suhet õõnestama, kuna inimene ei suuda piisavalt lõõgastuda ning pinged ja paranoia võivad võimust võtta.

Sa ei tunne ärevust, kui partner läheb sõpradega välja. See on paljude pealtnäha õnnelike paaride jaoks suur probleem. Kvaliteetaeg sõpradega on iga inimese jaoks oluline ning see ei peaks sinus stressi tekitama. Kui sa ei suuda lasta enda partneril sõpradega välja minna, ilma et ärevust tunneksid või muretseksid, siis on see kindel märk, et teie suhe ei ole päris selline, nagu olema peaks.

Sa ei kahtle tema jutus. Kui su partner sulle midagi väidab, siis võtad tema sõna ka tõena. Usaldus on suhtes kahtlemata oluline ning kui see puudub, siis järelikult pead endale tunnistama, et midagi on teie suhtes väga valesti.

Sa tunned end tema perega koduselt. Kui su partneril on enda perega hea ja lähedane suhe, siis peaksid ka sina tema perega aega veetes end hästi tundma. See näitab, et ka teie suhe on hästitoimiv ning lähedane.

Sa ei taha, et su partner muutuks. Üheks hea suhte märgiks on ka see, kui sa armastad enda partnerit täpselt sellisena, nagu ta on. Kehva suhet võib tihtipeale iseloomustada soov enda partneri iseloomu, välimust või käitumist muuta. See on aga võrdlemisi ebatervislik ning näitab, et su partner ei suuda sind iseendaks jäädes õnnelikuks teha.