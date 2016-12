Südantsoojendav video: väikesed tüdrukud said väga erilise kingituse

Twitterist saab näha kõige südantlõhestavamat, aga ka kõige soojemat videot, kus on näha, kuidas tüdrukud avavad oma pakid arvates, et seal on sees tavalised kaisukarud. Peagi selgub, et tegelikult on kaisukarusse salvestatud nende vanaisa hääl, mis paneb mõlemad tüdrukud õnnest nutma.

so my grandpa passed away tragically about a year ago and my aunt got my sisters a teddy bear that has a recording of my grandpas voice❤️ pic.twitter.com/zdjUaghISr — yenn (@y_jennifer2974) December 25, 2016

Jennifer selgitas, et väikeste tüdrukute vanaisa suri eelmine aasta südamerabandusse ja see on nende perele väga raske olnud. Kaisukarud on tüdrukute jaoks väga tähtsad ja erilised mälestused oma vanaisast. «Nad arvasid, et need on lihtsalt kaisukarud, aga need on midagi hoopis enamat,» selgitas naine.