12 sööki, mida toitumisnõustajad oma menüüsse ei taha

Hot dogi vorstikesed. / Robert Davis/ Panther Media/ Scanpix

Töödeldud lihatooted

Kuumleti lihatoidud ja töödeldud lihatooted (nagu vorst, milles leidub väga vähe päris liha) on pahatihti väga soolased ja sisaldavad ohtralt säilitusaineid. Eelista puhast liha ja sinki, millel on naturaalne hallikas varjund.

Tüüpiline rasvavaba toode - Mountain High jogurt. / Alamy/ Vida Press

«Rasvavabad» suupisted

Pea alati meeles, et kui pakendil on silt «ei sisalda rasva», siis ei pruugi see tähendada, et tegu on kalorivaese tootega. Kui tavaliselt rasvasest toidust on rasv kuidagi eemaldatud, siis on enamasti selle asemel ka mingi täiteaine, mille eesmärgiks on toidu maitset ja tekstuuri parandada. Rasva ei maksa alati karta ja pigem tasub süüa võimalikult naturaalse koostisega toitu.

Jogurtikattega müslibatoon. / Alamy/ Panther Media

Jogurtivaabaga maiustused

Jogurtisse kastetud rosinad, mandlid, küpsised ja müslibatoonid on vallutanud maiustuste riiulid. Tasub teada, et see jogurt, mis katab kõikvõimalikke suupisteid, on hoopis teistsuguse koostisega kui see jogurt, mille leiad piimatoodete külmikust. Maiustuse glasuuriks on enamasti kasutatud segu, milles on suhkur, hüdrogeenitud õli, piim ja jogurtipulber. Kui see katab su muidu tervislikku vahepala, sööd sellega sisse küllastunud rasva, transrasva ja rohkem suhkrut, kui oled ilmselt plaaninud. Jogurtikattega müslibatooni asemel sega näiteks maitsestamata Kreeka jogurti sisse pähkleid ja kuivatatud puuvilju, on palju maitsvam.

Spordijook sobib pikamaajooksjatele. / Michael Wehner/ Panther Media/ Scanpix

Spordijoogid

Kergelt aktiivse elustiili juures (mille hulka kuuluvad näiteks kodutööd ja jalutamine) ei ole tarvis juua spordijooke, mis on mõeldud väga intensiivse treeningu järgseks kiireks taastumiseks. Vastupidavusaladega tegeledes on hea, kui saab ühe hoobiga kustutada janu ning taastada nii energia kui elektrolüüdid. Spordijookides on enamasti sama palju suhkrut kui limonaadides, mistõttu ei sobi need joogiks neile, kes ei jõua seda energiat ära kulutada. Kui tahad end värskendada millegi muu kui puhta veega, vali näiteks maitsestatud vesi või kookosvesi.

Limonaadid. / Halle Philippe/ Panther Media/ Scanpix

Limonaadid

Limpsid on väga kaloririkkad ja sisaldavad ülemäära palju suhkrut, kuid ei paku seejuures mingit lisaväärtust kasulike toitainete näol. 350 ml Coca-Cola sisaldab pea kaks korda rohkem suhkrut kui üks keskmine Snickers. Diietlimonaadid pole tavalistest sugugi paremad, sest sisaldavad kunstlikke magusaineid, mis ei ole küll kaloririkkad, aga võivad tuimestada magusameelt nii, et loomulikult magusate viljade (puuviljade, marjade) maitse jääb tundmata. Jällegi puudub ka dieetlimpsidel eriline toiteväärtus. Kui tahad mullijooki, joo kas või mulliga vett.

Jogurtidesserdid. / Daniel Reiter/ Panther Media/ Scanpix

Maitsestatud jogurtid ja teised piimatooted

Piim ja jogurt on kasulikud, sest pakuvad laialt vajalikke toitaineid nagu A-, D-, B6- ja B12-vitamiine, valke ja naturaalseid suhkruid. Kõiksugu šokolaadipiimad, magusad keefirid ja maitsestatud jogurtid on tihtipeale nii palju lisatud suhkrut täis, et klaasikese jogurti kalorikogus võib võrduda korraliku praega. Eelista maitsestamata piimatooteid, millele saad hõlpsasti ise marjade, siirupi või meega magusat maitset lisada.

Pihustatav juust. / Ken Howard / Alamy /Vida Press

Sulatatud juust

Mõni ütleb, et sulatatud juust on juustulaadne toode, mida ei tohikski päris juustuks nimetada. Enamasti on sellistes juustudes palju lisaaineid, emulgaatoreid, toiduvärve, küllastunud taimeõlisid ja soola. Mida vähem on juustu töödeldud, seda parem see enamasti on. Kindlasti tasuks eemale hoida näiteks pihustipurki pakendatud juustulaadsetest toodetest.