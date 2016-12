Kuus põhjust, miks ingver on tervisele hea

Tuhandeid aastaid on inimesed kasutanud ingverit, et ravida erinevaid tervisehädasid alates külmetusest ja lõpetades migreeniga. Viimastel aastatel on teadlased uurinud, kas mitmed traditsiooniliselt ingverile omistatud raviomadused tegelikult ka tänapäeval paika peavad, vahendab Self Magazine. Siin on kuus asja, mida saab ingveriga tervise heaks teha.

Ingver leevendab lihasvalu. Uuringute järgi leevendab ingver põletikku ja lihasvalu. Seda võib tarbida nii igapäevaselt või pärast treeningut, et taastumine ei oleks nii valulik. Leevendab menstruatsioonivalusid. Teadlased on leidnud, et ingver on sama efektiivne kui ibuprofeen, kui asi puudutab naiste päevasid. Aitab leevendada liigesevalusid. Teadlased on selle uurimisel alles poolel teel, aga väidetavalt mõjub ingver liigesevalule leevendavalt. Vähendab hommikust iiveldust. See ei pruugi mõjuda kõigile naistele, aga uuringud on näidanud, et ingver võib aidata vähendada hommikust iiveldust raseduse ajal. Kui sa ei ole rase, aga tunned ikkagi, et sul on süda paha, siis ingver peaks aitama ka teisttüüpi iivelduste korral. Ravida merehaigust. Praegusel hetkel ei teata, miks mõnel inimesel on merehaigus ja teisel mitte, aga arstid soovitavad seda leevendada ingveriga. Näiteks võiks ingverit närida või juua ingveriteed – see peaks aitama. Kaitseb vähi eest. Ingveri sees on põletikuvastane toimeaine ja ka antioksüdandid, mis aitavad kaitsta vähi eest. Mõned eksperdid väidavad, et eriti pärasoolevähi eest, sest ingver on väga kasulik just kõhule.