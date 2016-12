Põhjused, miks uusaastalubaduste asemel on targem hoopis eesmärke püstitada

Lubadused ei jäta ruumi ebaõnnestumisteks

Uusaastalubaduse andmine tähendab lubamist midagi kindlalt teha või teatud viisil käituda, samas kui eesmärgi püstitamine pole nii kindlalt piiritletud ning tähendab rohkem seda, et inimene soovib ning tahab mingi kindla sihi poole püüelda.

Näiteks kui inimene annab lubaduse joomine maha jätta ning uuel aastal ühel hetkel siiski alkoholi tarbib, siis kaasneb sellega koheselt antud lubaduse murdmine. See annab üsna paljudele inimestele vabanduse oma lubadus sinnapaika jätta ning eluga vanas rütmis jätkata. Lisaks paneb see suure põntsu inimese enesekindlusele ning teotahtele.

Eesmärk alkoholiga lõpparve teha keskendub aga rohkem teekonnale, mis inimesel on vaja karskete eluviiside saavutamiseks ette võtta. Mõni aasta jooksul tarbitud veinipokaal ei kujuta endast kohes läbikukkumist, vaid lihtsalt ajutist tagasilööki.

Eesmärkide seadmine ei nulli aasta jooksul tehtud edusamme

Kuna lubadused on orienteeritud eelkõige lõpptulemusele, siis võib lubadusest mitte kinni pidamine olla väga suureks pettumuseks ning seeläbi võib kaduda soov üldse midagi muuta. Eesmärkide püstitamise läbi ei pea sa aasta lõpus kurvastama, kui sa pole suutnud enda eesmärki täies ulatuses realiseerida, vaid saad tunda uhkust selle üle, mida enda sihtideni jõudmise nimel oled suutnud ära teha. See aga annab omakorda motivatsiooni enda eesmärkide saavutamiseks ka edaspidi vaeva näha.

Saad teekonda nautida

Jäta meelde, et muutused võtavad aega ning nendeni jõudmise võti peitub just nimelt teekonnas. Kui annad uusaastalubaduse, siis kaasneb sellega igapäevane võitlus sellest lubadusest ka kinni pidada, kuid kui sead endale hoopis mingi eesmärgi, siis muutub iga mööduv päev üheks sammuks sinu teekonnal parema tulevikuni. See aitab paremini mõista, et elu ongi üks pikk teekond ning igaühel meist esineb paremaid ja halvemaid aegu. Kõige olulisem on hoida siht silme ees ning edasi rühkida.

Lubadustel on kindel realiseerimistähtaeg

Uusaastalubadustega kaasneb tavaliselt ka absoluutselt tähtsusetu tähtaeg, mille saabudes on lubadus kas täidetud või tuleb leppida läbikukkumisega. 31. detsembri saabumisega langeb sinult kohustus edaspidi antud lubadusest kinni pidada ning võid suurima südamerahuga vanade harjumuste juurde naasta. Eesmärgid annavad aga võimaluse planeerida positiiveid muutuseid ka pikema aja peale. Lisaks aitab see ära hoida aasta lõpuga saabuvat pettumustunnet, kui pole suudetud saavutada kõike seda, mida algselt loodeti.

Elu on täis ootamatusi ning asjad ei pruugi välja kukkuda päris nii nagu planeeritud. Seetõttu on mingi kindla tähtaja lisamine enda eesmärkideni jõudmiseks täiesti mõttetu ning tekitab lihtsalt lisastressi. Peaasi et näed enda eesmärkide nimel vaeva ning oskad vajadusel ka juba tehtud edusammudest jõudu ja motivatsiooni ammutada.