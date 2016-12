Kuus põhjust, miks detsembri lõpus küüned särama lüüa

1. Säravad küüned toovad jõulusära igasse argipäeva

Jõulud on nii tore aeg ning tahaks seda mõnusat hõngu endaga kogu aeg kaasas kanda. Kui riietuses on imelik end pidevalt jõulupuuna särama lüüa, siis küünte puhul on see igati lubatud. Pisikesed romantilised sädelused, vahvad kaunistused ja jõulune üldmulje lisab armast ning pehmet hõngu ilusasse jõuluaega.

2. Ilusad küüned teevad n-ö tavalise peokleidi oluliselt pidulikumaks

Igal aastal ei pea endale uut kleiti firma jõulupeo, sõpradega koosviibimise või aastavahetuse balli jaoks ostma. Uue riietuse raha pane hoopis millegi mõnusama peale! Lase professionaalsel küünetehnikul teha endale tipptasemel maniküür, mis püüab pilke, saab tähelepanu ja rõhutab su riietuse pidulikkust.

3. Detsember on ainuke aeg, mis lubab sädelust, sära ja mõnusalt naiselikke helbeid, kaunistusi ning briljante.

Muu aeg aastas soosib pigem rahulikumaid küünelakitoone, siis jõulud on just see aeg, mil saad valla päästa kõik oma soovid sädeluse, kaunistuste ja briljantide järele ning neid iga päev küüntel kanda! Pühad on periood, mil absoluutselt kõik fantaasiapiirid on purustatud ning lubatud on nii palju kullasära, kui vähegi kanda jaksad. Kasuta seda võimalust täiega!

4. Eriliselt kaunid küüned toovad südamesse jõulutunde

Vaatad aknast välja ning otsid meeleheitlikult selles vihmases ja porises ilmas jõulutunnet? Just selle pärast, et meil nii pikalt lund pole ja temperatuurgi on tugevalt plusspoolel, on vaja läbi küünte tekitada endale mingisugunegi jõuluhõng olekusse ja südamesse.

5. Pimedal ajal vajame lisaenergiat ja maniküür aitab suurepäraselt!

Detsember on aasta kõige pimedam kuu. Päike tõuseb 9 kandis ja loojub juba 15 ajal ning pahatihti pole neil üksikuil valgeil tundidel päikesesära nähagi. See võib olla väga masendav ja energiat rööviv, mistõttu tuleb kogu oma olekut värvidega rikastada. Punane värv annab jõudu ja tugevust, sädelus lööb värvi veelgi rohkem särama. Ole kaval ja lisa endale teadlikult energiat andvaid elemente, et selles halluses vastu pidada.

6. Jõulud ja punane värv lihtsalt käivad koos

Detsembris võib punast kasutada kõiges – riietuses, juustes, meigis ja küüntel ning seda täiesti valimatult palju. Punane küünelakk on ajatu klassika, mis sobib pühade-eelsesse aega ideaalselt. Pannes punasele küünelakile peale ka mõne pärli, lastes teha kauni joonistuse või kasutada lisaks veel sädelevat lakki, oleme kui jõulukuningannad sel ilusal ajal.