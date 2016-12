Vallalised sõbrannad teavad isegi, et nad on vallalised ja neile ei pea seda pidevalt meelde tuletama. Olgem ausad, et vahepeal igatsevad ka suhtes olevad inimesed natukene vallaliste elu taga, aga millegipärast ei tule see meile meelde, kui me oma vallaliste sõbrannadega kohtume. Mida võiks ja mida ei peaks oma sõbrannale ütlema, kui ta parajasti ei ole suhtes?