Lihtne trikk, mille abil saad teada, kas sulle sobiks poisipea

Bright Side jagab aga geniaalset trikki, mille abil saad ilma kääre haaramata üsna kindlalt teada, kas poisipea oleks sulle sobiv valik. Trikki kutsutakse «2,25 tolli reegliks» ja selle avastas John Frieda, legendistaatusesse jõudnud Inglismaa stilist. Frieda sõnul ei vaja sa ei midagi muud, kui vaid pliiatsit ja joonlauda.

Et teada saada, kas sulle istuks lühem soeng, aseta pliiats horisontaalselt oma lõua alla. Seejärel aseta vertikaalselt näo kõrvale joonlaud, nii et moodustuks 90-kraadine nurk.

Mõõda ära pikkus, mis jääb kõrvanibu ja pliiatsi vahele. Kui see on lühem kui 2,25 tolli ehk 5,7 sentimeetrit, sobivad lühikesed juuksed sinu näoga väga hästi. Kui see pikkus on pikem kui 5,7 sentimeetrit, sobivad sulle pikad lokid paremini.

Vaata siit mõõtmise skeemi!