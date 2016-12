Kui ollakse juba pikalt suhtes, siis ikka loodetakse kaaslaselt midagi romantilist, aga kui ootused on seatud liiga kõrgele, siis on lihtne pettuda, kui kingipakis on midagi muud, kui sa soovisid. Jah, loomulikult ei ole kingitused jõulude ajal kõige tähtsamad, aga mõne asja puhul on väga raske oma pettumust varjata. Mida teha, kui sulle ei meeldi kaaslaselt saadud jõulukingitus?