Teadlased paljastavad: rasedus mõjutab naise ajustruktuuri

Hollandi ja Hispaania teadlased uurisid 25 esmakordselt emaks saanud naise ajuskaneeringut enne ja pärast rasedust ning lisaks sellele analüüsiti ka 20 lastetu naise ajupilti. Ameerika ajakirjas Nature Neuroscience avaldatud tulemused näitasid, et emaks saanud naiste hallaine ruumala vähenes aju sotsiaalse tajuga seotud piirkondades.

Üheteistkümne uurimuses osalenud naise puhul tehti kaks aastat peale sünnitust uued ajupildid ning tuli välja, et raseduse ajal toimunud muutused on püsivad ning kestavad veel ka peale nii pika aja möödumist.

Leideni ülikooli teadlase Elseline Hoekzema sõnul olid need muutused üllatavalt järjepidevad, mistõttu suutis arvuti kindla algoritmi abil automaatselt eristada lapse saanud naisi nendest, kellel lapsi ei ole.

Ajustruktuuri muutused võivad Hoekzema sõnul tunduda küll hirmutavad, kuid tegelikult pole need muutused otseselt head ega halvad ning muretsemiseks põhjust ei ole. Tulemused viitavad pigem sellele, et nendel muutustel võib olla mingi evolutsiooniline otstarve, mis aitab naisel emadusega paremini kohaneda. Aju piirkond, milles hallaine vähenemine oli kõige märkimisväärsem, on eelkõige seotud just nimelt inimese empaatiavõimega ning oskusega asetada teiste vajadused enda omadest kõrgemale.

Uurimuse käigus analüüsiti ka 19 äsja isaks saanud mehe ning 17 lastetu mehe ajupilte, kuid nende ajustruktuuris taolisi muutuseid ei täheldatud.