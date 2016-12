Asjad, mida teevad inimesed, kes kardavad armastust

Sa lükkad inimesi eemale. Sa ei oska inimesi endale lähedale lasta. Iga kord kui hakkad end kellegagi natuke mugavamalt tundma, siis tunduvad asjad liiga kiirelt liikuvat ning emotsioonid kasvavad üle pea. Sa keskendud teise inimese vigadele ning annad endale seeläbi vabanduse neid eemale lükata. Su ees võib seista su hingesugulane, kuid sa leiaksid ikkagi viisi, kuidas ta eemale peletada ning seeläbi enda habrast südant kaitsta.

Sa ütled ei. Sa ütled asjadele ei, kuna kardad midagi rumalat öelda või end teiste ees häbistada. Sa ei ole võimeline end uutele kogemustele avama, kuna läbikukkumishirm on kõikehõlmav. Kui keegi sind välja kutsub, siis ütled tavaliselt ära. Isegi kui vastad jaatavalt, siis loodad sisimas, et teine inimene tühistab kohtumise viimasel hetkel. Negatiivseid tagajärgi vältides jätad end aga ilma ka võimalikest positiivsetest kogemustest.

Sa ei pea end armastusväärseks. Sa sisendad endale, et keegi ei suudaks sind armastada. Isegi kui sa kellelegi meeldid, siis saavad nad ilmselt varsti aru, et sul pole midagi pakkuda, ning jätavad su maha. Sa teed end pidevalt maha ning oled iseenda kõige suurem kriitik. See tähendab aga seda, et sa ei anna endale õnneks isegi mitte võimalust.

Sa otsid vabandusi. Sul on erinevad vabandused alati varnast võtta. Ta on liiga pikk, liiga kõhn või liiga korralik. Sa otsid inimestes vigasid ning lood endale seeläbi mingi naeruväärse põhjuse, miks neid eemale tõugata. Peaasi et kontroll oleks täielikult sinu käes, kuna ainult nii suudad iga hinna eest haiget saamist ja südamevalu vältida.

Sa muutud kellekski, kes sa tegelikult ei ole. Selleks et inimesi eemal hoida, muudad sa iseenda iseloomu. Sa väidad end armastavat asju, mida vihkad või räägid, et jälestad asju, mis sulle tegelikult meeldivad. Tulemuseks on aga see, et kõikide nende valede ja vabanduste keskel kaotad sa lõpuks iseenda ning muutud kellekski, kes sulle tegelikult ei meeldi.

Sa kardad näida haavatav. Sa üritad enda haavatavust iga hinna eest varjata, kuigi selles pole mitte midagi häbiväärset. Pidudel ning koosviibimistel näitad end eelkõige tugeva ja külmana, kuna tahad olla see lahe tüdruk, kellel on teiste arvamusest täiesti ükskõik. Niiviisi ei anna sa aga inimestele võimalust päris sind tundma õppida ja võtad endalt võimaluse olla armastatud su enda isikuomaduste pärast.

Sa lood enda mõtetes erinevaid stsenaariumeid. Sa kardad armastust ning olla armastatud, kuid kujutad seda sellegipoolest ette. Aeg-ajalt mängid peas läbi erinevaid situatsioone, vahet pole, kas kujutad ette suhet võhivõõra inimesega või unistad enda hingesugulasega kohtumisest. Pidev unelemine ajab su pea sassi ning paneb sind lõpuks uskuma millessegi täiesti ebareaalsesse. Elu ei kuku tavaliselt päris nii välja, nagu me seda enda mõtetes plaanime, nii et võib-olla oleks targem unelmate asemel päris mälestusi luua.

Kui tunned, et mõni eelpool mainitud punktidest käib ka sinu kohta, siis tasub väheke järele mõelda ning proovida enda käitumismaneere muuta. Oma hirmude tunnistamine on esimene samm õnnelikuma elu suunas. Õpi end armastama koos kõikide enda vigadega ning võib-olla julged tulevikus kellelgi lasta ka tõelist sind tundma õppida.