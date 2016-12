George Michaeli salaelu: tosin kõige heldemat tegu

Ilmselt tead sinagi, et George Michael on korraldanud nii mõnegi heategevuskontserdi, kuid pärast staari surma on ilmnenud, kui palju mees tegelikult oma elu jooksul head tegi. Ta hoidis aga enamiku oma tegevusest saladuses.

Toome Metro abiga välja tosinkond kõige heldemat akti, mille George Michael oma elu ajal korda saatis.