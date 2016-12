Kongla Ann – ainus hukatud nõid, kellele on pandud mälestuskivi

V: Jah, tahab.

Anna on saadetud tagasi vangi, nüüd kuulati üle sedasinast Gherdti:

K: Kas Anna on nõid?

V: Ta ei arva, et on. Mitte Anna ei ole süüdi, vaid Anna tütar, kes härra Bellingshauseni last hoidis; ja oma ema mahitusel nõiduski see naine preili surnuks.

K: Kust ta teab, et Anna nõid pole ja kas ta Annat piisavalt tunneb?

V: Ta tunneb Annat küll, aga seda ei tea ta kindlalt tõendada.

Sama ütles tema kohta Elias Grentzien, Püha Nikolause (Viru-Nigula) kiriku pastor. Seepeale kutsuti mõlemad kohtu ette ja ka Gherdtilt küsiti, kas ta on Annale kunste õpetanud. Nüüd ei tahtnud Gherdt seda salata. Mõlemad naised viidi oma mõisa: Anna Pada ja Gherdt Varudi mõisa.

Surmaotsusele kirjutasid alla kõik ülekuulamisel osalenud: Hindrik Striek, Hristoffer von Wulf-Ramsdorff, Hans Dycker, Hans Paikell, Otto Wrangell, Jyrgen Stahl ja Johan Nielsohn.

Teadaolevalt oli Anni tütar mõisas ammeks, kuni imetatav mõisapreili haigestus ja suri. Usutavasti selleks, et päästa oma ammest tütar mõrvasüüdistusest, rääkis Ann, kuidas ta moondas ennast nähtamatuks koeraks ja käis sel moel mõisapreilit haigeks tegemas, puudutades teda kolm korda oma sauaga. Et nõiatembud kõlaksid usutavamalt, rääkis Ann ka oma osalusest Varudi mõisa süütamisel. Enne noore mõisapreili surma pole ainsamatki teadet, mis viitaks Anni võimetele. Tegelikkuses paistab, et ega muud erilist juhtunudki, kui Ann proovis haiget last ravitseda söega, nii nagu rahvatarkus emasid alati on õpetanud ja mingeid nõiakunste ei vallanud Ann ammugi mitte. Ilmselt polnud ta isegi mitte ravitseja.

Kohtuprotsessil piinamise käigus veenis ta kohtunike, et on ühenduses mustade jõududega. Anne ülekuulamine toimus ajastu tavalise viisi järgi. Samuti esineb siin pea kõiki üldlevinud nõiatempe: loomaks muundumine (nii koeraks muutumine kui libahunti jooksmine), naha peitmine kivi alla (soome sugu rahvastel oli kivialune maahaldja asupaika tähistav koht), Saatanaga läbikäimine, tuulispasa tekitamine, ravitsemine, õllele puhumine, lendamine (luua seljas lendamisest polnud maarahvas tollal veel kuulnud). Ühesõnaga, Ann rääkis piinamisel ja ülekuulamisel kõike seda, mida maarahvas tol korral nõidadest teadis.

On esitatud kahtlusi, kas Ann hukati tuleriidal või muud moodi, aga arvestades tolle ajastu tavasid ja hilisemaid teadaolevaid nõidade põletamisi, võib siiski suure tõenäosusega otsustada, et ta siiski leidis oma lõpu leekides. Otto Wilhelm Masing on täpsustanud Kongla Anni ärapõletamise paika Viru-Nigulas ka lähemalt: «Kirriko tännava suus, mis Leikaks nimmetakse, on pool wersta maad kirrikost parremat kät, üks kingukene, kennest seda näha, et ta inimeste tehtud on, sest, et temmal kiwwid ringümber jallaks. Mitmed väga ellatand inimesed ütlesid meile, et nemmad ommast wannemmitest kuulnud, et seesamma kink wannal ajal hukkamise paigaks olnud, kus kurjategijaid ärahukkatud, ja nõidu ärrapõlletud, ja üttlid seda kohto- ja tulemäeks wannast kutsutawad.»