Seitse märki, et su partneril võib olla emotsionaalne afäär teisega

Emotsionaalset petmist on väga raske defineerida, erinevalt füüsilisest petmisest, mistõttu on neile ka väga keeruline jälile saada. Woman’s Health Magazine selgitab, et kui sa tunned, et midagi on teie suhtes valesti, siis siin on seitse märki, mis võivad viidata sellele, et su mehel on emotsionaalne afäär teise naisega. Kui oled täheldanud mitut asja järgmisest nimekirjast, siis on aeg oma kaaslasega tõsiselt rääkida.

Seks on muutunud väga heaks või väga halvaks. Kui inimesel on emotsionaalne afäär, mis ei ole veel muutunud füüsiliseks, siis võib seksielu praeguses suhtes paraneda, sest ta tegelikult kujutab ennast kellegi teisega ette. Teisalt võib seks üldse tagaplaanile jääda, sest inimene on huvitatud uue emotsionaalse sideme loomisest kellegi teisega. Ta tundub kaugel või eemal olevat. See tähendab, et ta tähelepanu ja emotsioonid on suunatud kellelegi teisele. Ta suhtumine sinusse on muutunud. Lisaks sellele, et ta tõmbub eemale, võib ta hakata sinusse kriitiliselt suhtuma. Asjad, mis varem ei olnud probleem, võivad järsku pinnale kerkida. Selle asemel kiidab ja idealiseerib ta oma peas uut partnerit, kes tundub täiuslikum ja parem. Ta veedab rohkem aega sotsiaalmeedias. Kui ta varem ei olnud väga suur sotsiaalmeedia kasutaja ning nüüd istub järsku kogu aeg telefon käes, siis on kindlasti midagi muutunud. Ta võib olla isegi teab, et see, mida ta teeb, on vale ja tal on seepärast süümepiinad, aga ta ei saa seda sulle öelda, sest ta arvab, et see, mida sa ei tea, ei saa sulle haiget teha. Ta mainib ta nime konstantselt. Sõpru mainitakse ikka aeg-ajalt, aga mitte kogu aeg ja iga päev. Ta vaidleb sinuga teistmoodi. Kui sa kuuled uusi ja üllatavaid kommentaare, mida sa ei ole varem kuulnud, siis see võib tähendada seda, et ta räägib oma suhteprobleemidest uuele silmarõõmule. Tõenäoliselt annab uus naine omakorda nõu, mida teha ja sa kuuled neid asju läbi mehe argumentide. Sa tunned, et oled omaenda suhtes viies ratas vankri all. Kui sa tunned, et sa ei ole enam number üks ja kõik tähtsad asjad, mis su mehe elus toimuvad, ei jõua enam sinuni, siis on väga tõenäoline, et teid ootavad ees rasked ajad ja lahendamist vajavad probleemid.

Kui sa tundsid oma suhte ära, siis on aeg oma mehega rääkida. See ei tähenda, et sa peaksid teda süüdistama, aga kuula ta ära ja palu tal kõigest ausalt rääkida. Näita välja, et sa oled kurb ja valmis selle suhte nimel töötama, aga enne peab emotsionaalne afäär teisega lõppema.