Maarja Kupits kingikuhjadest: aga laps ei pea ju alati saama kõike, mida ta tahab!

See omakorda toob paratamatu küsimuseni, et kuhu edasi? Kui koolieelik jõulukinkide kuhjast välja ei paista, mida talle siis näiteks esimeseks juubeliks kinkida? Või keskkooli lõpetamise puhuks? Mersu? Või isegi mõni äge auto? Helikopter või maja?

Harjutusi tulevaseks eluks

Ja viimaks – kas lapsed saavad sellest kingisajust eluks mõne õppetunni kaasa? Kuigi viimasel ajal on järjest populaarsem usk, et lapsi peab ebameeldivate emotsioonide eest hoidma, «sest elus on niigi palju halba», kuni nad on, noh, vähemalt pensioniealised, ei ole mina sellega päris nõus. Ma usun, et laps peaks mingil määral kogema ka negatiivset, mida elus paratamatult ette tuleb – ebaõnnestumine, pettumus, kaotusevalu, ja muidugi põhilisena see, et alati ei saa kõike, mida tahetakse.

Paljudele kõlab see võib-olla halvasti, aga mulle näib, et see on vajalik, et nende emotsioonide ja olukordadega toime tulema õppida enne, kui inimese iseloom on juba suurel määral välja kujunenud. Kes kahtleb, kujutlege või meenutage vanemate kaitsva tiiva alt välja saanud noort täiskasvanut, kes esimest korda avastab, et maailm ei pöörlegi ümber tema ja vähe sellest, vahel juhtub asju, mis talle põrmugi ei meeldi.

Seega on jõulud kõige muu kõrval ideaalne aeg õpetada lapsele vaikselt elu tõdesid muuhulgas ressursside ja tarbimise kohta – päris kõike, mida tahaks, alati ei saa või pole mõistlik soetada, ja seda isegi nii võimsa tüübi jaoks nagu jõuluvana. Kingikuhjad pole sugugi patt, aga mõte on vähemalt ideaalses maailmas siiski olulisem.