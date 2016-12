Teadlased avastasid võimaluse ennustada lapse esimest sõna

Hiljuti Indiana ülikoolis läbi viidud uuringu käigus selgus, et lapse esimesed sõnad on eelkõige seotud visuaalsete stimulaatoritega. Tuleb välja, et inimesed ja objektid, mida laps enda vaatepunktist näeb, mõjutavad last esimese sõna valimisel rohkem kui sõnad või hääled, mida ta kuuleb. Ehk siis lapsele pidevalt «emme» korrutamine ei pruugi lõppkokkuvõttes soovitud tulemusi anda, kui laps ema ennast tegelikult harva näeb.

Põhjus peitub selles, et nägemismälu on väikelapse arengus hüppekiviks, mis aitab tal objektide ja sõnade vahel seoseid luua. Kui laps näeb pidevalt ühte kindlat asja, siis oskab ta seda ära tunda ning selle võrra lihtsam on õppida seda objekti ühel hetkel ka kindla sõnaga seostama.

Uurimuse käigus kinnitasid teadlased laste pea külge kaamerad, et mõista seda, milline näeb maailm välja lapse vaatenurgast. Tuleb välja, et laste vaateväli on tegelikkuses tunduvalt piiratum, kui täiskasvanud oskavad arvatagi. Kuna tavaliselt on ema see inimene, kes lapse silmapiiril enim figureerib, siis sellest tulenevalt on «emme» paljudel juhtudel ka lapse esimeseks sõnaks.

Naised, eks võite ise otsustada, kas avaldate selle väikese saladuse ka enda pisikese põnni issile... või hoiate pigem kiivalt enda teada.