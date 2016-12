Mida peaks teadma enne, kui lähete paariteraapiasse?

Paariteraapia on üks võimalus, kuidas oma sassi läinud suhet parandada. Tihti juhtub nii, et inimesed lepivad aja kokku alles siis, kui on juba liiga hilja. Lihtsast kommunikatsiooniveast on saanud aastatepikkune sügav probleem, mis on pealispinna all salamisi peidus olnud. Teraapia võib abielu päästa, aga ainult siis, kui te selleks valmis olete.