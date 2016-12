Meestele: kaheksa asja, mida naised ütlevad, aga tegelikult mõtlevad midagi muud

AskMen.com vahendab, et naised ütlevad vahest asju, mida nad ei mõtle või nad mõtlevad sellega midagi muud. See ei ole tihti paha pärast, vaid nii on lihtsam ja nad üritavad sellega mehe tundeid säästa. Mehed, siis on väike selgitus asjadest, mida naised ütlevad ja mida nad tegelikult mõtlevad.

Vabandused. Kui ta ütleb, et tal on kaaslane olemas, siis tal, kas päriselt ka on või ta tahab, et sa lõpetaksid temaga flirtimise.

Mida teha? Leia keegi teine kellega flirtida. See ei ole tegelikult sinu asi, kas tal päriselt on mees või ei ole, aga sellega annab tüdruk märku, et ta ei ole huvitatud.

Vale number. Kui tüdruk annab sulle oma numbri, aga see vale, siis ta ei näinud muud väljapääsu, et sa ta rahule jätaksid. Järelikult ei saanud ta sulle otse öelda, et sa tekitasid temas kõhedust ja ta ei soovi sinuga suhelda.

Mida teha? Loomulikult see on natukene solvav, aga ära võta seda liiga isiklikult ja mine eluga edasi.

Sõbratsoon. Kui naine ütleb, et sa oled talle väga hea sõber ja tal on nii hea meel, et sa oled ta sõber, siis ta ei näe, et see kunagi muutuks millekski enamaks.

Mida teha? Kui ta sulle sellest hoolimata inimesena meeldib, siis sul on kaks varianti, kas olla ta sõber edasi või katkestada kõik suhted, kui sa arvad, et see on liiga valus.

Teesklemine. Kui naine teeskleb voodis ja ta saab orgasmi, siis on asi keeruline. Võimalik, et ta tahab sulle lihtsalt head meelt teha, sest sa teed kõike õigesti, aga ta ei jõua tegelikult millegi pärast parajasti tippu. Samas kogu aeg ei ole mõtet teeselda, sest mehed saavad sellest lõpuks aru.

Mida teha? Kui sa kahtled, et naine teeskles orgasmi, siis ei ole mõistlik teda küsitlema ja süüdistama hakata. Pigem uuri, mis talle meeldiks ja kas sa saaksid teinekord midagi teistmoodi teha, et ta ei peaks teesklema. See julgustab naist aus ja avatu olema.

«Mul on väga kiire.» Kui naine ütleb, et tal on sellel nädal väga kiire ja hoiame ühendust, aga ta ise ei kontakteeru sinuga, siis ta tõenäoliselt ei ole sinust huvitatud.

Mida teha? Lase naisel otsustada, kas ta tahab sinuga kohtuda või mitte. Kui tal on tõesti kiire olnud, siis ta võtab sinuga ise ühendust.

Vabandused, et mitte seksida. Kui naine ütleb, et tal pea valutab või ta on väsinud, siis see tähendab, et ta ei taha praegu seksida.

Mida teha? Ära suru ennast peale. Kui sa märkad, et naine ei ole täna õhtul huvitatud, siis ei ole mõtet ennast peale suruda, vaid tehke midagi muud.