Tervislikud lisandid smuutile, et leevendada kõhupuhitust

Eriti pärast suuri pühadeaegseid sööminguid tahaks midagi head ja värsket, mis ei ajaks kõhtu rohkem punni. Smuutiretsepte on väga palju erinevaid ja alati võib ka ise midagi uut välja mõelda.

Smuuti koosneb põhimõtteliselt kolmes koostisosast: puuviljad, vedelik ja lisandid. Lihtsalt tuleb meeles pidada, et koostisosadega ei maksa üle pingutada ja selleks, et smuuti oleks eriti kerge võiks vedelikuna kasutada tavalist vett. Selleks, et võidelda puhituse vastu, on olemas looduslikud lisandid, vahendab Bold Sky.