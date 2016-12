Mis on alternatiivteaduses ülipopulaarne TimeWaver tehnoloogia?

Kvantfüüsika tasandil on kõik sündmused tõenäosuse kontrolli all. Pikaajalised uuringud PEAR Laboratooriumis Princetoni Ülikoolis ja mujal näitavad, etteadvust kasutades on võimalik tõenäosust mõjutada isegi väga kauge maa tagant. TimeWaver tehnoloogia abil võib sorteerida sündmusi või omadusi tõenäosuse järgi ja samal ajal ka juba seada eesmärgiks tõenäosuse moduleerimise. See tähendab tõenäosuse muutmist vastavalt oma isiklikele eesmärkidele ja väärtushinnangutele.

TimeWaveri abiga on meil otsene juurdepääs kvantfüüsilise reaalsuse baastasandile. Isegi kui aimata või siis lausa tõsta millegi toimumisetõenäosust pelgalt mõne protsendipunkti võrra, võib see meie elu kvaliteeti tähelepanuväärselt parandada. Kui nüüd tervise valdkonda laiendada ja rääkida TimeWaveri avaramatest võimalustest, siis näiteks äris võib säärane protsendipunkti võrra tõstetud tõenäosus tähendada olulist kasumit. Kui teada, mis ulatuses võib konkreetse ettevõtte või siis investeeringu õnnestumine tõenäoline olla, saame rääkida edutegurist, mida saab mõõta juba rahas.

Inimene võib haigestuda, kui kaotab sisemise eesmärgitunnetuse. See inimene tuleb siis tema teadvuses oma kohale tagasi aidata, sest iga indiviidi elul, vaatamat sellele, kus nad parasjagu oma eluga on, või ükskõik kui kohutav see hetkel ka pole, on alati eesmärk. Iga päev ja iga minut pakub elu meile seda eesmärki. See on TimeWaveri aluseks olev suur visioon.

Ei saa jätta märkimata, et TimeWaveri loomisel on oluliselt kasutatud gravitatsiooniteooria sõnastaja Albert Einsteini, analüütilise psühholoogia rajaja Carl Gustav Jungi ning saksa füüsiku Burkhard Heimi avastuste aluseid, aga ka astrofüüsik Nikolai Kozõrevi, Princetoni Ülikooli kosmoseteaduste professori Robert G. Jahni ning Nobeli preemia laureaatide Nils Bohri ja Erwin Schrödingeri teadustööde ideid.

Mida räägivad asjaosalised ja kasutajad?

Teadlane ja TimeWaver süsteemide arendaja Marcus Schmieke on öelnud: „Minu jaoks on TimeWaveri arendamisel ja parendamisel olnud eriti oluliseks motivatsiooniks anda inimestele tagasi võime suhelda omaenda mittemateriaalsete ressurssidega. Ühelt poolt saada uusi teadmisi ja teisalt anda positiivseid impulsse sellele elutähtsale infoväljale. See on oluline kõikides valdkondades – meditsiinis, äris ja meie enda valikutes, mis puudutab seda, kus ja kuidas me elame ning kuidas me juhime oma elu.“

TimeWaver tervisekeskuse juht Dr. Manfred Doepp ütleb: «Jah, patsiendi jaoks on väga oluline olla kursis sellega, mis tema sees toimub kõigil tasanditel, alates puhtast mateeriast, toimimisest ja regulatsioonidest kuni energiavoo, informatsiooni jagamise, psüühika ja isegi igasuguse pärilikkusefaktorini. Me tegutseme kõigil 12 tasandil, mis on inimolendi kui terviku juures leitavad ja eristatavad.»

Kuigi teaduslike uuringute ja tõendusmaterjalide vähesuse tõttu ei aktsepteeri üldtunnustatud teadus ja meditsiin infovälja olemasolu ja selle ning TimeWaver sedmete võimalikku mõju inimese tervisele ning heaolule, räägib perearst ja TimeWaver kasutaja Dr. Uwe Spohr: «See, millega tegelesin oma vanas klassikalises sisehaiguseid opereerivas meditsiinipraktikas, on keskaeg võrreldes sellega, mida ma täna teen. Sain välja kirjutada antibiootikume infektsioonide raviks, ent seda ainult bakteriaalsete infektsioonide korral. Viirusinfektsioonide ja parasiitide osas olin ma sama hästi kui jõuetu. Tegelikult sain ainult mõnevõrra sümptomeid leevendada, ent mitte korralikult ravida. Patsiendid, kes mind külastavad, neil on juba pikk lugu selja taga ning nad on käinud ühe arsti juurest teise juurde. Traditsioonilise meditsiiniga ei suudaks ma neid ka tänapäeval aidata, ent TimeWaver’i meetodiga saan leida algpõhjused.»