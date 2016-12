13 George Michaeli tsitaati elust, suhetest ja armastusest

Meenutame menuloo «Last Christmas» esitajat läbi tema meeldejäävate tsitaatide.

«Sa ei saa iial rahu, kui sa ei kuula enda südant.»

«Ole enda vastu hea, sest kellelgi teisel pole jõudu sind õnnelikuks teha.»

«Ma usun ikka veel, et muusika on Jumala üks suurimaid kingitusi inimestele.»

«Ma olen oma elus nii palju rumalusi teinud, et oleks imelik, kui pärast minu surma minust filmi ei tehtaks. Ma võiksin sama hästi selle stsenaariumi ise valmis kirjutada.»

«Ma ei taha lapsi, mulle ei meeldi see vastutus. Ma olen gei, ma suitsetan kanepit ja ma teen oma eluga seda, mida ma tahan, tänu oma talendile. Ma esindan ideaali, millest paljud teised on pidanud loobuma ja nad süüdistavad selles mind. Eriti mehed.»

«Minu jaoks on oluline, et mul on vabadus end väljendada.»

«Ma pean uskuma, et keegi kuskil üleval usub, et mul on veel tööd vaja siin ilmas teha.»

«Meedia tõttu arvatakse, et maailm on koht, kus hakkavad ressursid lõppema. Meile õpetatakse, et me peame haarama, millest me suudame, enne kui see otsa saab. Jääb mulje, et kaastundeks polegi aega.»

«Kui keegi tahab sulle haiget teha, ta leiab selleks viisi. Mina ei taha raisata oma elu selle üle muretsemise peale.»

«Ma ei ole kunagi arvanud, et mu seksuaalsus on kuidagi õige või vale. Minu jaoks on olnud asi õige inimese leidmises.»

«Seks on loomulik, seks on hea. Mitte igaüks ei tee seda, aga igaüks peaks.»

«Ma olen ausalt öeldes väga üllatunud, et ma olen oma düsfunktsionaalsuses ellu jäänud.»

«Ma annaksin igale geile nõu, et kapist väljas ei saa sa olla kunagi liiga vara.»