Miks uusaastalubadused ei täitu ja mida teha, et asjad muutuksid?

Kõik teavad, et jõusaal on jaanuaris inimestest pungil, aga juba kuu aja pärast on olukord palju rahulikum. Tõenäoliselt on kõigil vähemalt üks lubadus, mida nad on murdnud. Muutused on tegelikult rasked aga, kui sa juba otsustad midagi ette võtta, siis see on hea märk, vahendab Self Magazine. Enne, kui hakkad uueks aastaks lubadusi andma, siis loe, millised on kõige tüüpilisemad vead ja õpi, kuidas neid vältida.

Lubadus on liiga suur. Kas sa soovid rohkem säästa, kaotada kaalus kümme kilo ja reisida ümber maailma? Kõik on väga inspireerivad lubadused, aga neid korraga üpriski keeruline täita. Vali endale üks kõige olulisem ja püüdle selles suunas. Näiteks ei väga reaalne, et sa loobud terveks aastaks šokolaadist, aga väga võimalik, et lubad endale šokolaadi ainult ühel päeval nädalas. Lubadus on liiga ebamäärane. Oletame, et su uusaastalubadus on, et sa hakkad rohkem raha säästma. Kuidas sa plaanid seda teha? Kui palju sa plaanid säästa? Kõik sellised küsimused peaks ka läbi mõtlema. Palju parem on lubada, et sa säästad iga kuu alguses palgast näiteks kolmkümmend eurot. Nii saad jälgida, kui kaugele sa oled jõudnud ja saad enda üle õnnestumise korral iga kuu uhkust tunda. Sa ei kirjuta oma lubadusi üles. Teadlased ütlevad, et inimesed, kes kirjutavad oma lubadused üles, täidavad neid palju suurema tõenäosusega. Sa hoiad oma lubadusi ainult enda teada. Räägi teistele ka, mida sa lubasid ja kuidas sa seda saavutada kavatsed. Kerge surve ja kohustus oma lubadusi täita mõjuvad distsiplineerivalt. Su lubadus ei inspireeri sind. Tihti on nii, et inimesed alustavad suure entusiasmiga, aga varsti see tunne kaob. Sa pead iga päev valima, kas see, mida sa teed, viib sind su unistusele lähemale. Oletame, et sa tahad kaalust alla võtta, siis on soovitav oma trennid ja toitumine juba pühapäeval järgmiseks nädalaks ette planeerida, siis ei jää sul muud üle, kui plaani täita. Märkamatult liigudki nii oma unistusele lähemale ja väikesed võidud inspireerivad sind sellel teekonnal. Sa ei mõtle oma lubaduse peale. See tähendab seda, et võiksid näiteks kuu aega pärast uue aasta algust mõelda, kas sa tahad jätkata või vajab su lubadus natukene kohendamist. Võib olla ei sobi su lubadus sellisel kujul sinu elustiiliga, siis kohenda seda veidi. Hambad ristis ei ole meeldiv lubadust hoida. Sa ignoreerid väikeseid võite. Sa ei pea ootama, kuni oled lõpuks kümme kilo alla võtnud. Rõõmusta iga väiksemagi võidu üle. Sa oled endaga liiga karm, kui libastud. Uuringud näitavad, et ligi 75 protsenti inimestest libastub kahe esimese kuu jooksul. Küsimus on selles, kuidas sa selle peale reageerid. Kas sa õpid sellest ja lähed edasi või oled kuu aega masenduses ja loobud? Kõik teevad vigu, ära karista ennast sellepärast. Sa loodad liiga palju teistele inimestele, et nemad sind tagant sunniks. Tegelikult on väga hea, kui sind keegi motiveerib ja tagant tõukab, aga sa ei saa tema peale loota. See on sinu eesmärk ja sina pead olema valmis ohjad võtma, sest teine inimene ei saa kogu aeg sinu kõrval olla. Sa ei usu iseendasse. «Ükskõik, kas sa usud, et sa suudad või ei suuda, siis sul on õigus,» ütles Henry Ford. Inimesed ütlevad, et nad tahaksid muutusi, aga nad tegelikult ei usu, et nad suudavad sellega hakkama saada. Sa pead olema enesekindel ja tahtma seda kogu oma südamest, siis tuleb ka usk, et saad sellega hakkama.