Lastekaitse liit: lastega perede vajadus juriidilise nõu osas on väga suur

Lastekaitse liidu ja advokatuuri koostööprojekti «Hea nõu lastega peredele» raames antakse tasuta juriidilist nõu abivajavatele lastega peredele.

«Lastega perede vajadus juriidilise nõu osas on väga suur. Meil on äärmiselt hea meel, et saame läbi tasuta professionaalse nõustamiste aidata neid, kes meie ühiskonnas kaitset ning abi vajavad,» sõnas ettevõtmise asutaja ja Eesti Advokatuuri kantsler Kristel Voltenberg.

Lastekaitse liit kinnitas, et hindab väga kõrgelt advokatuuri ja projektis osalevate advokaatide panust. «Küsime kõikidelt nõu saajatelt tagasisidet ning nõustamiste kõrget professionaalset taset näitab see, et pea alati annavad abisaajad end nõustanud advokaadile maksimumpunktid,» märkis projektijuht Helika Saar Lastekaitse liidust.

Sel aastal viibi kolmandik nõustamistest läbi vene keeles. Seega on Saare sõnul lastega perede tasuta nõustamine äärmiselt vajalik ja oluline ka vene kogukonnale. Tasuta nõustamistega jätkatakse ka aastal 2017.

Nõustamised toimuvad eesti ja vene keeles Lastekaitse liidu büroos. Nõustamise teemad on perekonnaõigust puudutavad küsimused, lapse õigused, laste õigused suhetes vanematega, vanemate kohustused suhetes lastega, erinevad peremudelid – õigused ja kohustused, üksikvanema õigused, hooldus, eestkoste, lapsendamine. Nõustamine hõlmab perekonnaõigusega otseselt seonduvaid õigusvaldkondi, näiteks pärimisõigust. Nõustamisel tutvustatakse ka riigi õigusabi olemust ja pakutavaid võimalusi ning vajadusel abistab advokaat abitaotluste vormistamisel.

Hetkel toimuvad tasuta nõustamised Tallinnas, kuid lisaks on loodud Skype sillad ka Hiiumaa ja Sillamäega Lastekaitse liidu kohalike liikmesorganisatsioonide vahendusel.