Selline see naiste elu kord juba on: meie tsükkel kahes minutis

Päevad 1-2: päevad algavad. Madal östrogeenitase põhjustab väsimust, emakakokkutõmbed aga krampe. Praegu on hea aeg kergelt treenida.

Päevad 3-5: päevad lõppevad. Östrogeenitase organismis tõuseb, sellega koos ka sinu energia. Tuju on hea, on suurepärane aeg kõik tehtud saada.

Päevad 6-9: östrogeenitaseme tõttu on sinu nägu sümmeetrilisem, su nahk suisa särab. Kõrgel on ka testosteroonitase, seega oled väga asjalik ja töökas. Reageerid kiirelt, on käes parim aeg haarata initsiatiivi.

Päevad 10-13: östrogeenitase on tsükli kõrgeim. Sa tunned end ääretult seksikana, oled ühtlasi väga viljakas. Orgasmid on intensiivsed ja kergesti saavutatavad. Sa oled optimistlik ja seltskondlik. On hea aeg lõbutsemiseks ja kohtingutel käimiseks.

Päev 14: ovulutsioon. Munasarjadest eraldub munarakk, see ei viljastu ning irdub.

Päevad 15-18: tujukõikumised. Äkiline hormonaaltasakaalu muutus põhjustab üliteravaid emotsioone. Sa oled väsinud.

Päevad 19-22: östrogeenitase langeb veelgi, progesteroon ja testosteroon aga tõusevad. See põhjustab liigset rasu, mis toob kaasa vinnid ning ka nahk on tundlikum. On hea aeg tervislikult toituda.

Päevad 23-25: progesteroonitase on kõrgeim ning sa tunned, nagu oleksid paisunud. Libiido on madalseisus. Aga hoolimata energiapuudusest võitle PMSiga! Tõsta oma serotoniinitaset ja tee trenni. Et vähendada rindade tundlikkust joo vähem kohvi.

Päevad 26-28: võitlus PMSiga jätkub. Vähenda suhkrutarbimist, joo rohkelt vett ja ole valmis... kõike otsast algama.