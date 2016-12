Mida teha, kui veedad pühad üksinda?

Valmista endale päevakava. Ära veeda poolt päeva voodis lösutades, vaid loo endale tegevusi täis ning meelelahutust pakkuv päevaplaan. Nii annad endale võimaluse hommikul ärgata rõõmsa meele ning positiivse suhtumisega, kuna eesootav päev tõotab huvitav tulla.

Pane end kenasti riidesse. Riietus ning väljanägemine võib enesetundega imesid teha. Otsi kapist mõned kabedamad riided, säti oma juukseid ning meigi end. See ei tähenda, et peaksid ilmtingimata mõne ballikleidi selga toppima, piisab ka lemmikteksadest ning ilusast pluusist. Peaasi, et tunned end hästi ja värskena.

Tee endale üks lõõgastav kodune spaapäev. Millal veel end hellitada kui mitte pühade ajal? Poputa end ühe mõnusa kuuma vanniga, katseta mõnda uut näomaski, niisuta end erinevate kreemidega ning värvi küüsi. See on hea võimalus enda keha ja vaimu turgutada ning pingeid maandada.

Taasavasta mõni ununenud hobi. Armastasid varem kududa, maalida või kitarri mängida? Nüüd on suurepärane võimalus see vana arm uuesti lõkkele puhuda. Võta aeg maha ning tegele millegi sellisega, mille jaoks tavaliselt aega ei ole.

Mine majast välja. Kodused tegemised on küll toredad, kuid päev otsa toas passida ei ole ka just hea mõte. Vahet pole, kuhu sa lähed või mida teed, vähemalt saad natukeseks koduseinte vahelt välja värske õhu kätte. Võid minna metsa jalutama, et jõulumürast eemale saada, või käia poest läbi, et õhtuseks filmimaratoniks midagi head ja paremat hamba alla tuua. Valik on sinu.

Avarda enda meeli. Võta kätte mõni kapinurgal pikemat aega lugemist oodanud raamat või vaata ära mõni huvitav dokumentaalfilm. Eneseharimine on midagi sellist, mille jaoks igapäevakohustuste kõrvalt kipub aega napiks jääma, mistõttu oleks targem võimalusest kinni haarata ning pühade ajal silmaringi avardada.

Filmimaraton. Kui tunned, et sul päris dokumentaalfilmide vaatamiseks soovi ega jaksu ei ole, siis võid päeva veeta ka hoopis enda vanu lemmikfilme vaadates. Need aitavad mõtteid üksi olemiselt kõrvale juhtida ning pakuvad võimalust tegeleda millegi vähenõudva, kuid sellegipoolest nauditavaga.

Kui tunned, et tahad nutta, siis nuta. Pühade üksinda veetmine on üpriski närune, nii et kui pisarad tahavad vägisi välja tikkuda, siis las nad tulevad. Pea maha üks kõva nutuhoog ning lase enda tunded valla, nii on pärast kergem tunne. Sellegipoolest tasub endale teadvustada, et tervet päeva ei ole ka mõtet pillides mööda saata, kuna tegelikult võib ka üksi olles väga nauditavalt aega veeta.