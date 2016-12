Lauljatar Tanja soovitab: parimad jõululaulud, mida täna kuulata

Lauljatar Tanja on pühade ajal üks hõivatumaid artiste – samal ajal kui kuulajad naudivad Tanjat kas üksi või koos ansambliga Swingers ning nende mõtted on juba koduse jõulukuuse ümber, tähendab see lauljatarile kahekordset füüsilise koormuse kasvu. Millised on aga Tanja enda lemmikud nende sadade jõululaulude seast, mis meile kõigile juba niivõrd tuttavaks on saanud?