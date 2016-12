Märgid, et oled järgmise lapse jaoks valmis

Sa oled teiste inimeste lastest vaimustuses. Kui leiad end pidevalt tänaval mööduvatesse lapsekärudesse piilumas või naudid Facebooki uudisvoogu vallutavate beebipiltide vaatamist, siis peaksid endale ehk tunnistama, et ihkad südames endalegi veel üht väikest rõõmurulli, vahendab Pure Wow. Kuid nagu sa tead, siis pole lapse kasvatamine üldsegi mitte lõputu lust ja lillepidu, mistõttu tasub enne järele mõelda, kas tegemist on tõesti siira sooviga last saada või lihtsalt mööduva tuhinaga.

Sul on suurepärane tugisüsteem. Toetavad lähedased mängivad lapse ning ka lapsevanema elus olulist rolli. Kui tunned, et sinu pere ja sõbrad on sinu jaoks alati olemas ning valmis vajadusel nõu ja jõuga abiks olema, siis võid pere laiendamise rahuliku südamega päevakorda võtta.

Sa võid lapse saamist endale lubada. Vaata enda kuu eelarve kriitilise pilguga üle ning arvuta välja, kas suudaksid kõik uue lapsega kaasnevad kulutused katta. Kui leiad, et su materiaalne seisund on stabiilne ning oled omadega täiesti mäe peal, siis võid julgelt perelisa planeerima hakata.

Sul pole füüsiliste muutuste vastu midagi. Vahet pole, et sul läks kaks ja pool aastat aega, et enda keha enam-vähem normaalsetesse mõõtmetesse tagasi saada. Mõte rasedusest tundub sellegipoolest ahvatlev ning mõte ühest uuest pisikesest inimesest veelgi ahvatlevam? Lase aga käia!

Su partner soovib samuti järgmist last saada. On väga oluline, et langetaksite selle otsuse koos, kuna unetud ööd ja lõputu mähkmete vahetamine saab ju ometi osaks teie mõlema igapäevast.

Su vanem laps igatseb endale väikest õde või venda. Võid kindel olla, et noorem õde või vend on su vanema lapse (või laste) jaoks äärmiselt meeli avardav ning kasulik... isegi siis kui see võtab kergelt kaksümmend aastat aega, et ta ise seda mõistaks.