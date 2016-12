Marin: kuidas saab jõuluvihkajast normaalseks inimeseks?

Minu emast sai sellise pühadestiili viljelemise täielik allergik ja vastane, mis tundus mulle äärmiselt terve ja lahe, aga nüüd enda traditsioone luues siiski veidi ülepingutatud. Kuusk? Ei, muidu on okkad jaanipäevani põrandaliistude vahel. Jõulutoidud? Nõmedalt rasvased, lõpetage ära, ma ei söö selliseid asju ja miks peakski kapsaid just sel ühel päeval aastas hautama. Jõulud pere ringis? Olgu, aga tegelikult olin plaaninud kolmeks nädalaks üldse reisile sõita. Sugulaste külastamine? Nad on kuidagi mandunud ja vanaks jäänud, ise meil ka külas ei käi, helistame parem. Surnuaiale küünlaid panema? Lähme, pidingi niikuinii sealkandis ühes vaibapoes ka käima.

Luues traditsioone

Selgub, et olen iseenda traditsioone luues kõige õnnelikum. Sellest arusaamine võttis mul lihtsalt veidi aega, ikkagi pikaldane põhjamaalane. Aeg mõista, et minu väärtus sõbra ega naisena ei koosne sellest, kui palju ma vaaritada või kraamida suudan. Pidu ei jää ära, kui pole täiskomplekti läikimahõõrutud tubadest, omatehtud süldist-pasteedist, kikilipsuga abikaasast ja akna taga langevast laiahelbelisest lumest. Mu lähedased ei märkagi, kui verivorstid üldse ostmata jäänud on. Jõuluhooaeg on arutu rabelemise või emotsioonitu eiramise asemel hoopis muretu ja mõnus kulgemine. Ärkame selleks, et juua kohvi, aega ju on. Sööme siis, kui valmis saab. Kingitusi vahetame siis, kui selleks paras tuju. Külla tulevad need, kes on kõige olulisemad ja keda tahakski näha alati enda läheduses. Ja auto paneme käima mitte viimase hetke palavikuliseks kingiralliks, vaid et tuua isa ja tema redel uut lühtrit paigaldama.

Jõuluvihkajad, kuid teid sisimas see kalk tundetus selle püha vastu natuke häirib, siis näete, olen nagu piltidega illustreeritud õpikunäide, et see staadium võib mööda minna! Armastus muudabki meie väikest maailma ja liigutab sügavamaid hingesoppe. Soojust südametesse!