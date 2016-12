Uuring: liigne sotsiaalmeedia kasutamine suurendab depressiooni riski

Pittsburghi ülikooli teadlaste poolt läbi viidud uuringus osales 1700 Y-generatsiooni inimest. Tulemused näitasid, et seitset kuni kümmet erinevat sotsiaalmeedia platvormi kasutavatel inimestel on lausa kolm korda suurem tõenäosus depressiooni haigestuda kui neil, kes kasutavad vaid kuni kahte erinevat sotsiaalmeedia väljundit. Uurimuse käigus võeti arvesse ka võimalikud erinevad faktorid, mis võivad masendusele kaasa aidata, nagu rass, sugu ning suhtestaatus.

Uuringu ühe peaautori Brian A. Primacki sõnul ei tähenda tulemused aga seda, et inimesed peaksid sotsiaalmeedia täielikult hülgama, kuna edasised uuringud antud vallas on kahtlemata vajalikud. Tema arvates on võimalik ka see, et inimesed, kes depressiooni või ärevuse sümptomeid kogevad, kipuvad seetõttu rohkem ka sotsiaalmeediat kasutama. Samas ei saa muidugi välistada ka seda, et just erinevate sotsiaalmeedia kanalite jälgimine ning haldamine on see, mis võib inimese lõpuks depressioonini viia.

Nii et Facebooki, Instagrami ja Twitteri kontosid pole vaja koheselt kustutama rutata, kuid tasuks end teatud määral piirata. Kui märkad peale sotsiaalmeedias surfamist teatavat tujulangust, siis oleks vast hea mõte väheke pausi pidada.