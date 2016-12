Kogu tõde alkoholitarbimisest pühade ajal

Alkohol on kaloririkas

Tüüpiline pidu käib ikka koos alkoholiga, sest inimesed tunnevad ennast vabamalt ja tahavad lõõgastuda, kahjuks on sellel oma hind, vahendab Hello Healthy. Ühes grammis alkoholis on seitse kalorit, mida on rohkem kui süsivesikutes (neli kalorit), aga vähem kui rasvas (üheksa kalorit).

Keha ei kuluta rohkem kaloreid selleks, et alkoholi seedida

Mitte nii nagu keha töötab selleks, et süsivesikuid, rasvu ja valku seedida. Keha kasutab energiat, et seedida toitu väiksemateks osadeks. Alkohol imendub kergesti, mistõttu siseneb see kohe vereringesse ilma selleta, et keha teeks lisatööd.

Maksa kanda on kõige raskem töö

Alkohol on mürk ja maksa jaoks on prioriteet see kõige esimesena lagundada, see tähendab, et samal ajal ei toimu muu toidu seedimist.

Alkohol alandab veresuhkrut, mistõttu suureneb isu süsivesikute järele

Maks aitab veresuhkrul stabiilsena püsida aga, kui maks töötab parajasti alkoholi lagundamisega, siis inimese veresuhkur langeb ja on madal nii kaua, kuni alkohol on seeditud. See seletab seda, miks meid isutavad süsivesikud ja miks me ärkame järgmisel päeval suure peavaluga.

Alkoholikalorid, mida keha ei suuda põletada, talletatakse rasvaks

See on tõsi, et kõik üleliigsed kalorid talletab keha rasvaks, aga alkohol on kõige hullem sellepärast, et kõigepealt talletub see maksas. Läheb aega enne, kui maks suudab alkoholist tulnud rasva talletada mujale rasvkudedesse. Kui maks ei suuda seda teha piisavalt kiiresti (kui sa jood liiga palju ja liiga tihti), siis koguneb rasv ümber maksa ja kõhupiirkonda, tekitades niinimetatud õllekõhu.

Viis nõuannet, kuidas pühade ajal alkoholiga mitte liialdada.