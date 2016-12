Keisrilõike abil sündinud lastel on suurem soodumus just selleks tervisehädaks

Ameerika ajakirjas JAMA Pediatrics avaldatud uuringu kohaselt on keisrilõike abil sündinud lastel lausa 15% suurem tõenäosus ülekaalulisusele kalduda kui vaginaalsel teel sündinud lastel. Edasised uuringud antud vallas on kahtlemata vajalikud, kuid praeguse informatsiooni kohaselt võib põhjus peituda selles, et keisrilõike abil ilmale toodud lapsed jäävad ilma kasulikest bakteritest, millega vaginaalsel teel sündiv laps puutub kokku mööda ema sünnituskanalit liikudes. Need bakterid võivad teadlaste sõnul hiljem mängida rolli inimese kaalu reguleerimisel.

Uurimuse kaasautori Audrey Gaskinsi sõnul on loomulikul teel sündivad lapsed avatud eelkõige ema vaginaalsetele ja soolestikus leiduvatele bakteritele, samas keisrilõike abil ilmale tulevad lapsed puutuvad sündimise käigus kokku eelkõige ema nahal ning sünnitustoa õhus olevate bakteritega.

Ema kaaluga seost ei leitud

Ülekaalulised naised sünnitavad keisrilõike läbi tihemini kui normaakaalus naised. Seetõttu seostati suuremat ülekaalulisuse tõenäosust varem just ema kaaluga. Selle uuringu põhiliseks motivatsiooniks oligi uurida välja, kas ema raseduseelne kaal mängib antud stsetnaariumis mingit rolli või mitte. Tuli välja, et ema kaal, vanus, rass ega ka sünnikoht siinkohal aga midagi ei mõjuta ning põhjus peitub ilmselt siiski just sünnitusviisis endas.

Uurimuse autorid tõid välja ka tõsiasja, et keisrilõiked on sellegipoolest vahel vajalikud ning võivad paljudel juhtudel osutuda lausa elupäästvaks. Tulevased emad, kel mingeid terviseohte ei ole, võiksid aga sünnitust planeerides eelistada just vaginaalset sünnitust.