Sa kindlasti tead mõnda kadestamisväärselt julget naist, kes kunagi ei karda teha neid asju, mida teised pelgavad. PureWow vahendab julgete naiste seitse saladust.

Nende eesmärgid on alati seotud enesearenguga. Olenemata sellest, et sa lõpetasid ülikooli aastaid tagasi, siis see ei tähenda, et sa ei võiks ennast näiteks prantsuse luule teemadel arendada avatud ülikoolis samanimelisse loengusse minna. Intelligentsust ja võimeid on võimalik arendada, need ei ole fikseeritud ja muutumatud. Ole uudishimulik ja hangi nii palju teadmisi kui võimalik.

Nad teevad vigu ja tegelikult isegi naudivad seda. Selle asemel, et lasta ennast vigadest muserdada, nad võtavad seda kui töövõitu, mis aitab neid õigel kursil hoida.

Nad sukelduvad pea ees uutesse asjadesse. Väike vihje: keegi ei sünni meistriks. Ära oota, kuni sa oled lõpuni valmis, et uue töö või hobiga algust teha. Lihtsalt võta kätte ja proovi, usalda ennast ja teisi, kes aitavad sul sisse elada. Kui sa teed vigu, siis sellest ei ole midagi.

Nad ei võta iseennast surmtõsiselt. Järgmine kord, kui sa saad kelleltki negatiivset tagasisidet, siis täna teda aususe eest ja seejärel unusta see. Julged naised teavad, et see ei vähenda nende väärtust.

Nad julgevad küsida seda, mida nad tahavad saada. Selle asemel, et tunda muret sellepärast, mida teised arvad, kui otsustad näiteks töölt lahkuda ja oma äri alustada, siis tea, et see on lihtsalt osa teekonnast. Raputa maha kõik negatiivne ja suuna pilt tulevikku.

Nad on valmis kõike proovima. Ükskõik, kas tegemist on võõrapärase toiduga või uue trenniga spordiklubis, siis julgetele naistele meeldib võtta riske ja nad on avatud uutele kogemustele. Ära lase hirmul ennast takistada.

Nad ei poe peitu. See, et nad on julged, ei tähenda, et nad ei kardaks. Nad lihtsalt teadvustavad hirmu olemasolu ja teevad asju sellest hoolimata.