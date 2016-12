Magamatuse hirmutavad kõrvalmõjud

Emotsioonitus. Unetusega kaasnevad probleemid võivad alata tasapisi. Ameerika arsti ja uneeksperdi Steven Feinsilveri sõnul on ilmselge, et kui inimesel on unepuudus, siis ei saa aju korralikult enda tööd teha, mistõttu võivad inimesel juba väikese unepuuduse tagajärel tekkida kognitiivsed ja emotsionaalsed häired.

Pennsylvania ülikooli eksperimentaalpsühholoogia osakonna juhataja David Dingese väitel on esimesed unepuudusele viitavad sümptomid seotud positiivsete emotsioonidega. «Kui inimesel on unepuudus, siis ei suuda tema nägu positiivseid emotsioone väljendada,» räägib Dinges. Inimene võib öelda, et ta on rõõmus, kuid ta nägu on kõigele vaatamata neutraalne või tuim. Samuti ei pruugi inimene suuta teiste positiivseid emotsioone ära tunda. Teise inimese rõõmsameelne ilme võib unepuuduse käes vaevlevale inimesele paista täiesti neutraalsena.

Mikrouni. Feinsilveri sõnul võib juba ühe magamata öö järel inimesel tekkida episoodid, mida nimetatakse mikrouneks. Inimesel hakkavad esinema kuni 30 sekundi pikkused uneperioodid. Silmad võivad küll lahti olla, kuid inimene on sel ajal põhimõtteliselt pime, kuna ajutöö on häiritud ning informatsiooni ei töödelda.

Mikroune ajal läheb aju järsult ning kontrollimatult uneseisundisse. Inimene võib küll proovida end ärkvel hoida, kuid episoodid kipuvad mõne aja jooksul siiski korduma. Dinges ja Feinsilver rõhutavad, et mikrouni võib olla äärmiselt ohtlik, eriti kui inimene on parasjagu autoroolis.

Deliirium. Ekstreemsetel juhtudel võib pikaajaline magamatus põhjustada deliiriumi. Inimene satub täielikku segadusse ning kaotab igasuguse orienteerumisvõime. Kaasneda võib ärevus, hirmutunne ja nägemishallutsinatsioonid. Arstide sõnul võib üks deliiriumi põhjustajateks olla ka ebapiisav uni.

Hallutsinatsioonid. Pettekujutluste nägemine võib olla üks kroonilise unepuuduse kõrvalnähtudest, kuid teadlased pole kindlad, kas unepuudus ise neid otseselt tekitab. Igatahes on see kindel märk sellest, et aju ei suuda korralikult informatsiooni töödelda, ning inimene peaks kindlasti meditsiinilist abi otsima.

Kas unepuudusesse võib surra?

Nii Dinges kui Feinsilver on arvamusel, et otseselt magamatuse kätte surra ei ole võimalik, kuna inimese refleksid löövad enne sisse ning ta lihtsalt uinub. Sellegipoolest ei tasu unepuudust alahinnata, kuna selle mõju inimese tervisele võib olla väga ohtlik. Positiivne on aga see, et magamatusest tingitud tervisehäired kaovad peale korraliku unerutiini loomist võrdlemisi kiiresti.