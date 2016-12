Peaasi.ee julgustab pühadeajal lähedaste ja sõpradega ühenduses olema

«Ehkki paljude inimeste jaoks on pühad rõõmus ja helge aeg, mida täidavad peod ja sõbrad, leidub ka neid, kelle jaoks pühadehooaeg toob kaasa üksildustunde, kurbuse ja ärevuse. Sellises olukorras on suur abi teiste toetusest,» ütleb kliiniline psühholoog, Peaasi.ee juht Anna-Kaisa Oidermaa. Abi lähedastele toeks olemisel, kel on depressioon või mõni muu vaimse tervise probleem, saab ka Peaasi.ee foorumist: http://foorum.peaasi.ee/

Foorum on mõeldud nii noortele, kelle vanemal või õel-vennal on vaimse tervise probleem, kui teistele, kes tunnevad, et tahaksid nii oma häid kogemusi kui koormat jagada. Foorum on anonüümne ning seda modereerib Peaasi.ee meeskond.

Kui tarvis, saab pühade ajal ka psühholoogilist/psühhiaatrilist tuge leida:

- Peaasi.ee e-nõustamine http://peaasi.ee/kysi-noustajalt/

- Eluliin 6558088, 6314300

- Lähisuhte vägivalla telefon 1492

- Lasteabi telefon 116111

Suuremates asulates on valvepsühhiaatri vastuvõtud 24 tundi ööpäevas.