Tallink avab uuel aastal Tallinna vanalinnas Tai restorani

NOK NOK projektijuhi Andres Poljakovi sõnul käivad hetkel restorani ruumides veel viimistlustööd, kuid meeskonna kokkupaneku ja muude lõplike ettevalmistustöödega on juba alustatud. «Eesmärk on avada üks hubane, stiilne ja kvaliteetne söögikoht, kus külalised saavad nautida ehedaid Tai toite ja maitseid. Kokakooli on oodatud kõik huvilised, nii algajad kui edasijõudnud ning värskete koostisosade kaasaostmise võimalus on seejuures praktiline lisamõõde» märkis Poljakov.

Restoran avab külalistele uksed 2017. aasta alguses, täpne kuupäev peaks selguma üsna peatselt. Inspiratsiooni Tai restorani avamiseks sai ettevõte nõukogu esimehelt Enn Pandilt, kes on ka Tai Kuningriigi aukonsul Eestis.

Restorani nimi NOK NOK tähendab tai keeles mitut lindu või linnuparve, viidates ühtlasi restorani logole, millel on kujutatud kahte öökulli. Öökullid omakorda kajastavad bareljeefe söögikoha hoone välisseintel aadressil Vana-Posti 7.

AS-i Tallink Grupp laevadel on kokku 60 restorani ja kohvikut ning hotelliketis Tallink Hotels viis restorani, kus serveeritakse iga päev klientidele kokku mitukümmend tuhat rooga.