Hongkongist naasnud ilulooja Merilin Markov-Valm: kui tahta läbi lüüa, siis tuleb käia ennast koolitamas

Hiinas-käik on teil selja taga – kui tavapärane see on, et Eesti koolitajad käivad end Hiinas koolitamas?

See ei ole väga tavapärane, Eesti koolitajad ei käi väga palju välismaal. Pigem minnakse Läti, Leedu, Soome või paremal juhul Saksamaale, seda seetõttu, et see on niivõrd kallis. Üks odavam püsimeigi koolitus, kui minna selleks välismaale, on 2000 euro kanti. Muidu algavad koolitused 3500 eurost ja sealt edasi. Praegu tuleb ka Ameerikas koolitus, mille tausta ma uurisin, see maksab 4300 eurot ning kestab kolm päeva. Sinna juurde tulevad kõik oma kulud, kui on vaja kaasa võtta veel oma modell, lisaks majutus ja muud vajalikud kulud.

Eesti probleem on see, et tehakse koolitus ära ja hakatakse kohe töötama inimeste peal. Kui seda teha koolitusel koolitaja kõrval, siis küll, sest koolitaja on juures ning jälgib käe asendit ja kontrollib, et kõik oleks nii, nagu peab. Minu juurde tullakse sageli täiendkoolitusele ja seda peamiselt sama murega – baaskoolitus on küll läbitud, kuid seda paraku samal ajal, kui õpetaja ise tööd tegi. Liiga vähe on individuaalset lähenemist ja koolitajad peaksid siiski arvestama sellega, mis töö parasjagu käsil on – kas püsimeigi tegemine kliendile või õppida soovivate inimeste koolitamine. Ükski koolitaja ei tohi endale sellist luksust lubada, see näitab sügavalt õpetaja/koolitaja kompetensi. Õpilane peab baaskoolituselt lahkuma kerge südame, enesekindluse ja tahtega julgeda üksi tööga alustada.

Üksi jäädes on kontakt esimese kliendiga see, mil käed hakkavad siiski värisema ja tekib ebakindlus. Selleks, et see tunne tasapisi kaoks, tuleb peale baaskoolitust väga palju harjutada kunstmodelli peal ja kui käsi juba kindel tundub, siis liikuda edasi inimese peale.

Kui kaua te olete ilumaailmas tegutsenud?

Ilumaailmas olen nüüdseks tegutsenud 20 aastat, aastad lendavad nii ruttu, et ma täpselt enam ei mäletagi, aga alustasin ma 17-aastaselt.

Ikka veel leiate, et peate ennast koolitama, käima parimate koolitajate juures. Kas on iga kord midagi juurde õppida?

Koolitamas käin end vähemalt korra aastas, kuid enamasti siiski rohkem, kaks-kolm korda tuleb üldiselt ära. Seda seetõttu, et alati on keegi, kes teeb mingit asja väga hästi ja oskab teistele õpetada nippe või tehnikat, milleni nad ise jõudnud, mis hõlbustavad teatud valdkonna tööd ja parandavad töötulemusi. Kliendid tahavad ju ikka saada kõige paremat tulemust ja seda saab pakkuda ainult ennast koolitades.

Mis on see, mida Hiinas õpetati? Kas sealne õpetus, kultuur või tehnikad erinevad palju sellest, mida suurem osa Eesti iluspetsialiste valdab?

Kultuurivahe on väga suur, alustades sellest, et sinna minnes tööalaselt vaatavad sulle otsa teistsugused inimesed, teistsugused kulmud, teistsugused huuled ja silmad. Selliste näojoontega inimestele me joonistame teistsuguseid kulme. Meie põhjamaa inimestele sellise kujuga kulmud ei sobiks. Kui rääkida sealsest koolitusest, siis iga maa inimene õpetab omamoodi, lähtudes enda kultuuri näojoontest. Sellest lähtuvalt tulevad ka erinevad stiilid ja sellega kaasneb kõik muu.