2017 aasta on kohe käes - mis on moes, mis täiesti ajast ja arust?

​Mis on moes homme? Kiirgaloppi kihutavas moemaailmas on täna juba eilne päev! Ainus võimalus ellu jääda on hoida pilk tulevikuhorisondil. Saabumas on trendid, mis kuulutavad rahu ja looduslähedust ning mida vürtsitab terve rivi lõbusaid kiikse.