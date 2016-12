Postimehe nädalahoroskoop 24.-30. detsember 2016

Jäär 21. märts – 19. aprill

Nädalavahetus pakub suurepäraseid võimalusi isiklike suhete arendamiseks ja tugevdamiseks. Ära ainult liiale mine ja kõike liiga kiiresti saada ürita, ole taktitundeline! Aasta viimased tööpäevad on soodsad millegi uue algatamiseks just töisel rindel. Ära lase sisemistel hirmudel end seejuures eksitada.

Sõnn 20. aprill – 20. mai

Pühadeajal saad elust rõõmu tunda, ilmselt on kellelgi sulle tore üllatus varuks. Tööpäevil võivad tekkida arusaamatused sõpradega. Keegi, keda oled seni usaldusväärseks pidanud, võib sind kummalise käitumisega üllatada. Asja klaarimiseks räägi temaga otsekoheselt, pole mõtet solvuda ja proovida talle tagaselja ära panna.

Kaksikud 21. mai – 21. juuni

Jõulude aegu pakuvad armusuhted õnne ja rõõmu. Ära veeda kõiki neid päevi vaid pereringis, lõbutsemine suuremas seltskonnas on samuti vajalik ja põnev. Aasta viimane, lühem töönädal võib veel omajagu segadust tuua – võib-olla avastad, et midagi on kahe silma vahele jäänud ja tuleb uuesti teha.

Vähk 22. juuni – 22. juuli

Kodune õhkkond on ilmselt väga hea ja toetav. Küllap on see suuresti sinu teene. See hea, mida teistele teed või ka varem teinud oled, peegeldub sulle vastu, annab kindlustunnet ja rahulolu. Uuel nädalal ei ole kõige parem aeg reisimiseks. Aga kui siiski kuhugi sõidad, ole eriti hoolikas reisi planeerides ja dokumente vormistades.

Lõvi 23. juuli – 22. august

Nädalavahetus sobib lausa suurepäraselt kallimaga koos olemiseks. Ära võta tema olemasolu enesestmõistetavalt, näita, et hoolid, väljenda oma tundeid ka sõnades. Sul on võimalik kogeda suurt õnne ja harmooniat. Uuel töönädalal oled ilmselt täis tahtmist midagi tööl ümber korraldada, aga see ei pruugi kohe õnnestuda.

Neitsi 23. august – 22. september

Soov end lõdvaks lasta ja elumõnusid täiega nautida on ilmselt suurem kui tavaliselt. Kui tekib võimalus lõõgastuda, siis tunned, et oled aastast väsinud ja tahad tõesti puhata, nautides seejuures luksust ning erilisi hõrgutisi. Armastatud inimese käitumisest võib aga olla üsna raske aru saada. Proovi vältida liigset emotsioonitsemist ja solvumist.

Kaalud 23. september – 23. oktoober

Jupiteri ja Veenuse õnnetoova trigooni toel tõotab jõuluaeg iseäranis meeldivaks kujuneda. Saad tunda rõõmu toredatest ja lahketest inimestest, kes sind ümbritsevad. Seltskonnas on hea ja kerge olla, samuti pakuvad silmailu ja hingekostust kultuurisündmused, mida nüüd meeleldi koos kalli inimesega külastad.

Skorpion 24. oktoober – 21. november

Eriti hea on olla koos nende inimestega, keda tunned juba palju aastaid, kellele kindlalt toetuda saad ning keda jäägitult usaldad. Aeg sobib suurepäraselt vanemate sugulaste külastamiseks, aga ka lapsepõlvesõpradega kohtumiseks. Aasta viimased tööpäevad on soodsad loominguliseks tegevuseks.

Ambur 22. november – 21. detsember

Ajajärk soosib tihedat läbikäimist sõprade, tuttavate ja sugulastega. Eriti hea on sul olla nende inimeste seas, kellega sul on sarnane maailmavaade ja ühised ideaalid. Pole välistatud, et üks sõprussuhe võtab intiimsema pöörde. Vanema põlvkonnaga suheldes ole taktitundeline, ära üritagi neid mõjutada või muuta.

Kaljukits 22. detsember – 19. jaanuar

Sind võib vallata soov silma paista, teiste ees oma tarkusega esineda ja sellega aplaus välja teenida. Aasta viimane noorkuu loob kolmapäeval Kaljukitse märgis, suunates su pilgu tulevikku, eelseisvate kõrgete eesmärkide seadmisele. Praegused unistused võivad olla kõrgelennulised, mitte täies ulatuses realistlikud.

Veevalaja 20. jaanuar – 18. veebruar

Veenuse mõju tõotab iseäranis kaunist pühadeaega meeldivas ja toetavas seltskonnas. Küllap saad kuulda ohtralt komplimente oma kauni välimuse ning toreda iseloomu kohta. Tunned end armastatud inimese kõrval õnneliku ja hoituna. Tööpäevadel väldi ähmaste soovunelmate mõjul rahaliste otsuste tegemist.

Kalad 19. veebruar – 20. märts

Tunned, et vanem põlvkond seisab kindlalt su selja taga. Seekord võid jõuludeks saada ootamatult kalleid, ehk lausa luksuslikke kingitusi. Aasta viimased tööpäevad võivad omajagu segadust ja pinget kaasa tuua. Pole välistatud, et keegi üritab sulle valetada või sind mõnda kahtlasesse afääri kaasa kiskuda.

Koostanud Maria Angel, www.eestihoroskoop.ee