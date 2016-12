Suurim väljakutse: mitte midagi teha

Proovin lihtsalt istuda. Aeg, mis muidu tormab nagu pöörane, hakkab venima. Avastan seda muidugi alles hiljem – enda arust olen tubli tunni usinasti niisama passinud. Kell arvab, et napilt kümme minutit. Istun veel – hämar ruum, vaikus… Hurraa-juhhei! Natuke ju rahunen. Aga siis märkan, et petan ennast – meel pole sugugi vaba väsitavast ootusest. Pigem olen nagu jõuluelevuses mudilane: siin ma istun, midagi ei tee, mis siis nüüd juhtuma hakkab? Lihtsalt tegevuseta olla on mulle esialgu veel püüdmatu tase, proovin abistavaid harjutusi.

Lähen õue lonkima. Praegu on paljud lummatud idamaade õpetustest, kuid mulle tundub, et meie oma Eesti kultuuris on sarnased praktikad olemas. Küsimus on vaid selles, millise pealkirja alla need peita. Näiteks minna metsa või mere äärde pead puhastama on siinmail ajast aega tuttav. Kõnnin ja kõnnin, sihti ega eesmärki pole. Mõtete kihutamiskiirus vaibubki sammhaaval ning rahutuse asemel võtab maad meelerahu. Kuid paigal olles ma selleni ei jõua. Miks küll on tegevuspausi ja vaikusega nii raske kohaneda? Enamasti tagab ennastsalgav pingutus edu, aga nüüd – võta näpust, jõuga ei jõua mitte kusagile. Aga kuidas jõuab? Küsin tarkadelt inimestelt nõu.

Rahu tänu liikumisele

«Lõdvestumine ei olegi lihtne, aga seda saab õppida,» julgustab Viimsi spaa spordiklubi bodybalance’i treener Kersti Ojalill. «Inimesele võib tunduda, et mida see annab. Aga väga palju, lihtsalt enda jaoks, teised seda mõõta ei saa. Õpid meelt maha rahustama ja tasakaalu säilitama. Tasakaaluka inimese elus sujuvad kõik asjad – oled õnnelikum, positiivsem ja oskad hetke nautida.» Kersti on ise nii päikeseline inimene, et teda on lihtne uskuda.

Kersti Ojalill. / Jana Laigo

Liitun Kerstiga mitmes tunnis ning tajun üha selgemalt treeningu taastavat ja tasakaalustavat mõju. Alguses kipun ikka võistlema ja üle oma varju hüppama, aga viimaks teen endaga rahu. Mõju tervisele avaldub otsekohe. «Stress nõrgestab immuunsüsteemi, lõõgastumine aga tugevdab seda ja annab kehale võimaluse end ise tervendada,» on Kerstil loogiline põhjendus varuks. Rahutule hingele ongi üks hea võimalus alustada oma tasakaalu taastamise teekonda bodybalance’i tundidega, mis sobituvad kergesti ka kiiresse elulaadi. Ajapuudus on aga Kesti sõnul täpselt samasugune illusioon nagu muud maised mullid, mida jahtides ülearu rabeleme. «Kui inimene midagi väga tahab, siis alati leiab selleks ka aja. Ju siis puhkus ei tundu piisavalt vajalik sel hetkel. Austusest ja armastusest enda vastu algab kõik – igaüks vajab ja väärib iga päev aega iseenda ja oma mõtetega olemiseks. See on prioriteet number üks, mida keegi teine sinu eest teha ei saa.»

Tasakaalu loova liikumise esirinnas on joogaharjutused. Stiile ja õpetajaid on hulga ning ala praeguse populaarsuse juures on kerge leida kedagi, kellega tekib usalduslik side. Konkreetse ütlemisega ja energiast pakatav Joogaruumi õpetaja Gerli Järv on minu jaoks veenev teejuht.