Kuidas valida riideid, mis kestaksid kaua?

Halva kvaliteediga riideid on kõik poed täis. Kusjuures need ei ole ainult odavad, kiirmoodi tootvad brändid, vaid ka kallimates poodides müüakse asju, mis ei ole nii kvaliteetsed, vahendab Mnn.com. Kiirmood viitabki kiiretele trendidele, mis vahelduvad ja nõuavad seeläbi tarbijatelt järjest uusi ja uusi oste. Mõnikord on «trendikad» riided õmmelnud lapsed, kellele ei maksta korralikult ja kes on üle töötanud. Tarbijad ei mõtle sellele, sest aetakse taga kõige odavamat hinda, mitte seda, et inimesed, kes neid riideid teevad, saaksid õiglaselt tasustatud.

Siin on nõuanded, mida silmas pidada, kui otsid endale või oma lähedasele kvaliteetseid riideid, mis tõesti kestaksid kaua.

Väldi trende

Enne, kui sa kulutad oma raskesti teenitud raha mõne uue riideeseme peale, siis mõtle, kas see asi meeldiks sulle ka mitme aasta pärast. Lisaks pööra tähelepanu sellele, et see asi sulle sobiks. Ära osta liiga suuri või väikeseid asju. Kui ostad riideid kellelgi teisele, siis võta alati ostutšekk, et vajaduse korral saaks toote ümber vahetada.

Kasuta oma käsi

Mõnikord aitab see, kui sa suled oma silmad ja katsud kangast kätega. Kangas peaks olemas võimalikult tihedast kiust. See ei tohiks olla kare, aga peaks tunduma tugev isegi, kui tegemist on väga kerge materjaliga.

Loe silte

Täpselt nagu toidu ostmisel, peaks ka riiete küljes olevaid silte tähelepanelikult lugema. Sealt saad teada, millest ja kus on see toode tehtud. Kusjuures see, kus kangas on tehtud, võib erineda sellest, kus see riideese on kokku õmmeldud. Mida looduslikumad materjalid, seda parem. Kõige halvem on see, kui looduslik materjal on segatud näiteks sünteetikaga, sest sellised asjad kipuvad ajapikku kuluma, lähevad vormist välja või tuhmuvad. Looduslike materjalide segudest võiks eelistada näiteks puuvilla ja siidi segu, kašmiiri või puuvillaseid tooteid.

Uuri õmblusi

Selle jaoks, et saada üldist pilti, piisab vaid paari õmbluse uurimisest. Need peaksid olema sirged ja puhtad. Oletame, et selles kohas, kus särgi varrukas ja keha osa on kokku õmmeldud, on niidipusa, siis võid kindel olla, et sinna tekib varsti auk. Lisaks vaata, kas kangamustrid jooksevad kohakuti, sest see näitab õmbleja tähelepanelikkust ja pühendumust.

Vaata hoolikalt toote viimistlust

Hästi tehtud ja kvaliteetsed riided näevad head välja nii seest kui väljast. Lisaks antakse tavaliselt kaasa mõni nööp või tükike lisakangast juhul, kui midagi peaks rebenema.