Märgid, et ta on alles poisike, mitte mees

Naised arenevad meestega võrreldes kiiremini. Seetõttu tunduvad sama vanad mehed lapsikud ja nõmedad. Seevastu täiskasvanud mehed on seksikad ja nendega tahaks luua ühist tulevikku. Mõned uuringud väidavad, et mehed saavad täiskasvanuks alles pärast 43ndat eluaastat, vahendab SkyBold. Samas on mõned märgid, mis näitavad, et sa deidid alles poisikese, mitte mehega.

Ta lubab sinul alati kõige eest maksta

Üldiselt on meestel uhke tunne, kui nad saavad sulle õhtusöögi välja teha, aga seda ainult juhul, kui sa lubad. Kui ta laseb sinul alati kõige eest maksta, siis ta ei ole veel suureks kasvanud.

Ta elamine on kogu aeg segamini

Kas tema tuba on korras või mitte? Kui see on kogu aeg segamini ja tolmune, siis ta ei ole veel päris täiskasvanuks saanud.

Tal ei ole aimugi, mida ta oma elus ette tahab võtta

Kui ta ei tea, mis suunas ta elu liigub või mis suunas see võiks liikuda, siis ta ei mõtle veel tulevikule, sealhulgas ka teie suhte tulevikule.

Ta kannab kogu aeg samu riideid

Mehed hoolitsevad oma välimuse järgi, aga poisikesed kannavad ühte särki nii kaua, kuni see hakkab haisema.

Tal ei ole kogemusi

Poisid, kellel ei ole varem suhetega kogemusi, võivad teha asju, mida täiskasvanud mehed ei teeks.

Ta põgeneb oma kohustuste eest

Poisid armastavad lõbutseda, aga vihkavad kohustusi. Mehed leiavad kohustustes ka midagi lõbusat.

Ta ei tea, kus on piirid

Mehed teavad, millal tuleb naist austada ja teda kaitsta, noorematel poistel on vahest raske seda mõista.

Ta vaidleb tihti vastu

Poistel on vajadus oma õigust taga ajada, aga mehed teavad, et mõttetud vaidlused ei vii mitte kuhugi. Mehed räägivad probleemist ja lasevad sinul ka asja seletada, aga ei vaidle niisama vastu.

Ta on armukade

Noored kutid ei mõista, et naisel võib ka olla meessoost sõpru näiteks kolleegide hulgas, aga mehed saavad sellest aru.