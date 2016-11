Asjad, mida naised meeste eest varjavad

Vaatame lähemalt, mis on kõige tavalisemad asjad, mida naised oma meeste eest saladuses hoiavad. Saladusi jagas BoldSky.com.

Salajased fantaasiad

Naised ei räägi väga vabalt oma salajastest fantaasiatest või soovidest, mida nad tahaksid magamistoas teha. Ainult siis, kui nad teavad, et mees on väga avatud meelega ja ei hakka naist sellepärast arvustama.

Miljon mõtet, mis naiste peast läbi käivad

Naistel on nii palju mõtteid korraga ja need puudutavad näiteks meie elu, tulevikku, poodlemist, meiki, hirme ja naudinguid, aga naised suudavad seda kõike naeratuse taha peita.

Kõike oma eelmisest kutist

Naine ei räägi sulle kunagi kõike oma eksist.

Kui on valus

Mõnikord teevad meeste sõnad või teod naisele väga haiget. Enamasti ta varjab seda, sest naine ei taha, et ta paistaks liiga tundlik. Ei tee paha, kui mehed oleksid natukene rohkem empaatilised.

Ta tahab olla parem kui su eks

Olenemata sellest, et naine ei räägi sellest, siis ta salamisi tahab olla ja välja näha parem kui su eksid ja töökaaslased.

Ta mõnikord jälgib oma eksi tegemisi sotsiaalmeedias

Naistel on lihtsalt puhtast uudishimust tarvis teada, millega nende eks tegeleb. Võib olla me vahest harva satume oma eksi Facebooki lehele, aga me ei taha, et meie oma mees sellest teada saaks ja asjatut paanikat tekitaks.