Kogu tõde talvisest kaalutõusust

Külm ilm ei võrdu kohe suurema ümbermõõduga. Väga palju on meie endi teha ja kontrollida, vahendab Self.com.

Vastupidiselt sellele, mida sa arvad, peaks külm ilm teoreetiliselt kaalukaotust soodustama. Vastavad uuringud väidavad, et külmal ajal kasutab keha palju rohkem energiat, et soojust hoida. Lisaks leiti, et külma tõttu värisemine kiirendab ainevahetust.

Külmade ilmade saabumisel leiavad inimesed üles kõik vabandused, miks ei peaks kodust välja minema. Väga ei taheta enam jalutama või matkama minna, pärast tööd ei viitsita enam jõusaali minna, sest on juba külm ja pime. Nii me põletamegi talvel päeva jooksul palju vähem energiat kui suvel.

Kui jääme liiga kauaks tuppa, siis hakkab igav. Kui inimesel on igav, siis ta sööb. Talvel on ju mõnus kodus olla ja diivanil televiisorit vaadata, aga see paneb meid järjest rohkem sööma ja nii see kaalutõus tulebki.

Kuna päevad on nüüd lühemad ja päevavalgust on vähem, siis see võib muuta meie unerütmi ja tekitada suurema söögiisu. See on seotud inimese hormoonide ja päevavalgusega, mida pimedam ja külmem, seda rohkem muutub meie unetsükkel ja seeläbi ka isud.

Inimesed on erinevad ja mõne jaoks tähendavad külmad ilmad tujumuutust, mida ei saa ka kõrvale jätta, kui asi puudutab söömist. Inimesed tajuvad talve erinevalt, see tähendab, et mõnel inimesel tekib lausa hooajaline depressioon ja see võib põhjustada ülesöömist.

Siin on neli asja, mida saad teha, et hoiduda talvisest kaalutõusust.