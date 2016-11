Kuus märki, et su partner on emotsionaalne manipuleerija

Üldiselt kasutavad manipuleerijad järgmiseid taktikaid: väljapressimine, süüdistamine, üleolek, kontroll, partneri alavääristamine jne. Neil on pidev vajadus panna oma partnerit halvasti tundma, sest see pakub neile rahuldust. Manipuleerijad justkui toituksid negatiivsest energiast, vahendab BoldSky.com.

Siin on mõned märgid, mis viitavad sellele, et su partner on emotsionaalne manipulaator.

Ainult esimesed päevad on toredad, mida kauem suhe kestab, seda hullemini ta paneb sind tundma. Esialgu tekitab ta sinus tunde, et sa oled kõige erilisem inimene maailmas ja kinnitab, et teist saab parim paar.

Ta muudab ja keerutab sinu sõnu. Isegi, kui sa ütled midagi täiesti süütut, siis ta võib su sõnu väänata nii, nagu sa oleksid teda süüdistanud ja talle ilma põhjuseta haiget teinud.

Ta mängib alati ohvrit. Kusjuures ta teeb seda sellepärast, et sina tunneksid ennast halvasti. Mõned inimesed saavad sellest jõudu juurde, kui nad panevad teise ennast süüdi tundma. Negatiivsed emotsioonid ja draama kasvatavad manipuleerija ego.

Ta hoolib ainult iseendast ja oma muredest. Manipuleerijad on tavaliselt isekad ja vajavad sinu armastust, et enda vajadusi rahuldada. Lisaks pead sa pidevalt lahendama nende probleeme, aga väga harva on ta nõus sinu muresid kuulama.

Agressiivne käitumine. Kui sa ei anna talle järele, siis võib manipuleerija muutuda agressiivseks.

Ta paneb sind alati ebakindlalt tundma. Manipuleerija kogub oma pähe neid asju, mida sa valesti teed, et sind pärast nendega rünnata. Ükskõik, kui tühise asjaga sa hakkama ei saaks, siis ta teeb nii, et sa seda ei unustaks.

Igatahes on selline suhe väga ebaterve ja võib jätta valusad armid kogu eluks.