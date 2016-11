Miks ilusatel naistel on keskpärase välimusega mehed?

Ei ole lihtne naisest aru saada ja me ei saa üldistada, et kõik naised tahavad nii, aga vaadates enda ümber ringi paned tähele, et päris mitmel ilusal naisel on keskpärase välimusega mees. Miks on nii, et ilusa naise kõrval ei ole tihti just see kõige kenam mees?

Hiljutine uuring jõudis järelduseni, et naised ei hooli nii palju mehe välimusest, vahendab BoldSky.com. Nende jaoks on teised omadused palju olulisemad.

Meeste jaoks on atraktiivsus füüsiline omadus, mistõttu nad on valmis oma aega ja raha kulutama selleks, et vaadata näiteks paljaid naiste pilte internetis. Naistel jaoks on atraktiivsuse defineerimine keerulisem. Naistel ei ole nii lõbus, kui nad vaatavad ainult pilte paljastest meestest. Naised vajavad rohkem. Uuringutest on selgunud, et tugevad iseloomujooned on naiste jaoks atraktiivsemad kui füüsiline välimus.

See ei tähenda seda, et naistele ei meeldiks laiad õlad ja kena välimus, aga ainult siis, kui välimusega käib koos ka suurepärane iseloom. Mees võiks olla tark, intelligentne ja tal võiks olla midagi veel peale välimuse. Näiteks tugeva iseloomuga mehed tunduvad naisele väga atraktiivsed. Kui mees on tark, tal on vinge iseloom ja ta on usaldusväärne, siis ta ei pea olema kõige kenam, et endale ilus naine saada.