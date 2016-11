Miks abielumehed flirdivad teiste naistega?

Enamik meist tahaks uskuda, et abielu täidab kõik meie soovid ja vajadused, aga mõnele inimesele abielust ei piisa. Lihtsalt on olemas sellised mehed, kelle jaoks enda suhtest ei piisa ja nad proovivad igal võimalusel flirtida teiste naistega. Uurime lähemalt, miks see nii on.