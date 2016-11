Casablancas – mees, kes armastas naisi kirglikult ja tihti

Modell Iman / Angela Weiss/AFP /Scanpix

20.sajandi teises pooles, kust lugu alguses saab, otsisid agentuurid pigem klassikaliselt ilusaid modelle. Kusjuures superstaari või kuulsuse staatusesse tõusmiseks oli tarvis igale modellile oma lugu, mis teeks nad meedia silmis põnevaks. Näiteks kunagise supermodelli Imani kohta liikus müüt, et ta avastati (hetk, kui modell jääb agentuuri esindajale silma) Aafrikast põõsast ja tal ei olnud riideid ega jalanõusid. Ka Eesti supermodell Carmen Kass on korduvalt meediale rääkinud, et teda märgati draamateatri kohvikus või garderoobis, kes seda enam täpselt mäletab. Kusjuures hiljem selgus, et Iman on ühe diplomaadi väga haritud tütar, aga müüt oli juba loodud ning see tegi ta meedia silmis põnevaks.

Elite’i modelliagentuur on üks maailma kõige kuulsamaid ja selle asutaja Casablancas kandis hoolt, et tema modellid saaksid just sellist tähelepanu, mis tõstaks nad superstaari staatusesse. Varem olid modellid olnud lihtsalt ilma nimeta tüdrukud ajakirjades. John Casablancas oli Ameerika modelliskaut ja Elite’i modelliagentuuri asutaja. Tema oli see mees, kes otsis ja leidis tüdrukute hulgast üles just selle, kellest sai järgmine supermodell. Elite’i modellide hulka kuuluvad Naomi Campell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Claudia Schiffer, Iman, Heidi Klum ja Gisele Bündchen. Tema pärandiks peetakse seda, et ta andis modellidele nime ja supermodelli kuulsuse popkultuuris.

John Casablancas ja Elite modellid / Vida Press

Mood ja eelkõige modelli staatus ühiskonnas on väga palju muutunud. Mitmed kunagised staarid on öelnud, et supermodelle enam ei ole, ega tule, sest tänapäeva mood on väga hooajaline ja trendikeskne. Tüdrukuid hinnatakse vastavalt sellele, kas nad on piisavalt omanäolised ja kohati veidrad, aga samas vastaksid hooajale ja trendile.

John Casablanca oli edukas heteromees glamuurses moemaailmas. Ta tunnistas, et oli naiste suhtes väga kirglik ning ta armus kiiresti ja liiga tihti. Kireva eraelukõrval suutis Casablanca luua Elite’i modelliagentuuri, mis on siiani üks maailma kõige kuulsamaid.

«Casablancas: mees, kes armastas naisi»

Prantsusmaa 2016

Rež: Hubert Woroniecki

Osades: Cindy Crawford, Naomi Campbell, Linda Evangelista

«Casablancas: mees, kes armastas naisi» linastub PÖFFi moekino raames 27.novembril.